取款2次都被逮 女車手賺5千判1年3月

彰化一名黃姓女車手，2度取款都被警方逮捕，台中地院依三人以上共同詐欺取財未遂罪判處1年3月徒刑。（資料照）

彰化縣一名黃姓女子擔任車手遭網路巡邏員警鎖定，佯稱投資面交卅萬元，當場將出面取款的黃女逮捕，沒想到黃女交保之後不思悔改，相隔六天再度擔任車手出面取款，又被埋伏的員警逮獲，黃女被捕後坦承犯行，並與李姓被害人達成和解，台中地院依三人以上共同詐欺取財未遂罪兩罪，共判一年三月徒刑。

台中地檢署起訴指稱，黃姓女子（卅二歲）去年九月間加入詐欺集團擔任車手，該集團以在臉書刊登贈書廣告，員警執行網路巡邏時發現，加入LINE成為好友後，隨即被加入群組，該群組佯稱參與投資可獲利，員警表示有意願投資，約定去年九月廿日下午二點在台中市大里區一家超商面交卅萬元現金。

該集團隨即指派黃女出面取款，黃女拿偽造的工作證及合約書到超商準備面交取款，當場遭員警表明身分逮捕。

此外，李姓男子也被該集團詐騙，陸續以匯款、面交共二八一萬餘元，直到要求出金卻無法順利出金，才驚覺受騙報案，並配合警方與詐團相約於去年九月廿六日下午二點，在台中北區明德宮面交一一五萬。

沒想到六天前才剛被捕的黃女，交保後繼續擔任車手，持偽造工作證及收據出面取款，當場遭埋伏員警逮捕。

台中地院審理時黃女坦承犯行，表示共領得五千元的報酬已自動繳交，法官斥責黃女不思以正當途徑獲取財物，因缺錢即加入詐欺集團擔任車手，行為不可取，審酌犯後均坦承犯行，並與李男達成調解，依三人以上共同詐欺取財未遂罪兩罪，分別判處一年和一年一月徒刑，合併執行一年三月，可上訴。

