運將遇雙匪奪車搶劫 警追百里網咖逮2嫌

林、王兩嫌在基隆市攔車，搭上游姓司機的計程車，在新北中興橋附近 棄置計程車後逃亡，10小時在台中市網咖落網。 （記者王冠仁翻攝）

游姓計程車司機昨天凌晨從基隆將兩名男乘客載抵台北市後，兩嫌要求游交出錢財與車輛，還有一人拿刀逼迫；游頑強抵抗，當時有名路人行經，以為司機跟人吵架，上前勸阻，兩嫌趁機把游趕下車並將車開走，還搶走游的三萬多元與手機。警方追查計程車動線，在案發後十小時於台中市一家網咖逮到涉案的四十一歲林男與四十七歲王男。

警方調查，游姓司機昨凌晨在基隆市愛三路遇到林、王路邊攔車，林坐上副駕駛座、王坐後座，兩嫌表示要去台北市長安西路附近。游在凌晨五時許駛抵，兩嫌意圖行搶，游抗拒不從，手部因此被王拿刀劃傷；當時有名路人經過，上前勸阻，兩嫌趁勢把車開走。

兩嫌將車開往新北市中興橋附近棄置，下車後徒步繞路攔計程車去板橋車站，在車站四處亂晃，營造搭火車假象，卻跑去搭國光客運南下至台中。他們到台中下車後再次徒步亂晃，期間還跑去髮廊剪頭髮，在十一時許進入台中市綠川西街一間網咖休息。

儘管兩嫌頻頻製造斷點，但警方調閱上百支監視器畫面追查，鎖定其身分與行蹤後，南下追捕，在昨下午四時許進入網咖逮人，查扣剩餘的一萬五千多元贓款。警方初步研判兩嫌應是臨時起意犯案，將釐清兩嫌的地緣關係與案件詳情。

