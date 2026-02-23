醫美負責人遭槍擊 黑幫策劃？埋伏3小時開槍 變裝叫車逃離

槍手在犯案前提早 3 小時到醫美診所附近繞行、場勘。行凶前身著 外套、揹著背包並戴著深色帽子；作案後則迅速變裝，改穿白色上 衣、戴鴨舌帽及口罩逃逸。 （記者陸運鋒翻攝）

台北市大安區醫美診所蕭姓負責人大年初五主持開工團拜時，遭一名槍手近距離開槍，蕭男右小腿中彈濺血，送醫緊急開刀已脫離險境；警方查出，槍手行凶前三小時到場埋伏、場勘，行凶後變裝逃往超商叫了多元計程車，搭往北投區一帶下車後失去蹤影，警方專案小組不排除是黑幫所策劃，正全力追緝。

警方調查，槍手前天上午九時許頭戴鴨舌帽、口罩，搭多元計程車到醫美診所附近下車，繞行周邊場勘逃逸路線，直至中午十二時許，蕭男與員工在診所一樓團拜時，槍手迅速從蕭男背後朝腿部開了一槍，眾人見狀受到驚嚇，大樓保全上前阻止，槍手再朝地上開了兩槍嗆「不要再過來」，流彈波及三名員工，幸治療後均無大礙。

槍手搭車付現金 警方採集指紋追查

槍手行凶後跑到一旁巷弄停車場變裝，再返回診所附近超商，利用多媒體機台叫了多元計程車，上車後搭往北投洲美街下車，且行凶前後搭車都是支付現金，未留下任何電子消費資訊，警方已採集現金上指紋追查，由於槍手下車地點並無監視器影像，懷疑再變裝製造斷點，逃逸路線規劃縝密。

據悉，蕭男九年前曾借一億元給某電子公司高姓負責人，高無力償還將公司轉手給蕭抵債，蕭接手後轉虧為盈，高卻找上天道盟太陽會大哥，多次派小弟到蕭的廠房抗議指非法占有，蕭給高一千萬元息事寧人，但被大哥拿走支票且覬覦蕭的公司，二人只好報警逮人，警方暫查無與此事有關聯，將釐清蕭近期投資紀錄及債務。

據指出，槍手鎖定蕭的下肢射擊，警告意味濃厚，目前已掌握槍手逃逸路線，朝殺人未遂、恐嚇公眾危安及槍砲等罪嫌偵辦。

