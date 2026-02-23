當鋪店長吞2172萬 玩虛幣輸光

掏空當鋪玩虛幣示意圖

偽造客戶典當黃金鑽石 做假帳A現金

新竹市某當鋪卅七歲張姓店長利用職務之便，以偽造客戶典當鑽石、黃金、珠寶等手法假造現金結存及明細表，將其經手及管領之財產侵占入己，總金額高達二一七二萬元，幾乎都被他拿去買虛擬貨幣輸掉，新竹地方法院刑事庭依業務侵占罪判他有期徒刑四年十月，犯罪所得二一七二萬元沒收。民庭則再判他需如數賠償二一七二萬元給當鋪。

張男判4年10月 全數賠償

法官調查，卅七歲張男二〇一七年底起至二〇二一年七月在新竹市某當鋪擔任店長，竟利用負責經手收取典當品及支付典當價金、審核每日營業額、記載「現金結存及明細表」借款金額、保管存摺及印章與提領密碼等帳戶資料，及保管當鋪所使用在銀行保管箱內鑽石、黃金、珠寶等財物職務上機會，陸續假造現金結存及明細表等營業日報狀況，再傳真給負責人形式對帳。

請繼續往下閱讀...

客戶清償 直接取走款項

張男在「現金結存及明細表」上，假造有客戶典當鑽石、黃金、珠寶等貴重物品紀錄後，以當鋪專用密封袋裝妥無價值物品，存放於保管箱內，再冒用客戶名義取走相對應款項，而侵占當舖三九二萬元。

張男還利用客戶還款後、繼續借用客戶名義再向當舖借貸取款；或客戶還款後，直接取走客戶清償金額、或要求款項匯入他的私人帳戶，並於帳務上標示客戶已經還清，卻不入當舖帳目；或虛偽記載客戶借款、並將記載款項侵占入己，在「現金結存及明細表」假造紀錄方式，侵占當舖資金款項共九百卅萬餘元。

此外，張男利用林男二〇一九年提供土地建物權狀，向當鋪抵押借款五一七萬元設定抵押權額度，持續在「現金結存及明細表」上假造林男借款紀錄，而侵占當鋪三百萬元。並於二〇二〇年三月將債務人林男用以清償的五一七萬元支票兌現領得票款後，全數匯入其名下帳戶而侵占入己，未向當舖報帳回帳，以上共計侵占當舖八一七萬餘元款項。

法官審酌張男缺錢花用，竟利用職務之便，以不同手段，分別利用擔任當舖店長之職，假造多份現金結存及明細表，將所經手及管領財產侵占入己，致被害人受鉅額損失，龐大犯罪所得部分被他買虛擬貨幣輸掉，並已花用殆盡，難以彌補被害人損害，最後依業務侵占罪判處張男有期徒刑四年十月，犯罪所得二一七二萬元沒收。另外民事庭再判張男需賠償二一七二萬元給當鋪。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法