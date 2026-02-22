OL遇假投資遭詐7百萬 刑局拆解騙術7步驟

刑事局拆解假投資7步驟。（記者王冠仁翻攝）

住在北部的李姓OL，透過交友軟體認識一名網友，實際上對方是假投資詐騙集團成員，運用話術誘她投資虛擬貨幣，遭詐走七百萬元。刑事警察局拆解假投資詐團的七大詐騙步驟，提醒民眾加強識別、識詐能力，避免遭騙。

七步驟分別為：

一，建立接觸與信任：詐騙集團透過社群平台、交友軟體或投資群組接觸被害人，以關心、聊天或投資交流方式逐步建立信任關係。

二，引入投資話題：以「穩定獲利」、「低風險操作」等話術引介投資機會，刻意強調「不是炒幣」、「使用泰達幣很穩定」，降低被害人對投資虛幣的戒心。

三，指示購買虛幣：要被害人至虛擬貨幣交易所購買泰達幣，教導操作流程，降低戒心。

四，轉入指定錢包或平台：以「鏈上操作」、「平台投資」為由，指示將貨幣轉入指定錢包或假投資平台，使資金控制權移轉。

五，帳面獲利、誘導加碼：平台顯示帳面獲利數字，鼓勵被害人加碼投入，以放大報酬並形成沉沒成本效應。

六，出金受阻：被害人申請出金時，詐團會以須繳納手續費、稅金、保證金或解鎖費等理由阻撓。

七，持續榨乾或失聯：持續要求被害人轉帳，或在無法再榨取資金後關閉平台，切斷聯繫，造成被害人重大財產損失。

刑事局表示，李女是在去年十一月透過交友APP認識網友，雙方互加LINE聊天後，對方教她使用「BitoPro」、「HTX」等加密貨幣交易平台購買泰達幣，並提供一個假的投資平台網址，聲稱可於該平台上投資虛幣賺取匯差；詐團還安排假客服及假幣商與她多次相約面交，以現金兌換USDT，再將換到的泰達幣轉入平台投資，期間一度申請出金成功，使她深信不疑，向銀行信貸五十萬元加碼投入，直到她第二次申請出金時，被要求要再繳訂金，才驚覺遭詐。

