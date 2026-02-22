醉男開走警車 飆30公里撞車3傷

葉姓男子趁亂跳上鑰匙未拔的警車加速駛離，警方展開圍捕，最後葉男撞上其他車輛才停下來，警車撞壞被吊離。（警方提供）

不上救護車上警車 目擊民眾驚呼：真的開走了

一名有酒駕、毒駕前科的葉姓男子，前晚九時疑似酒醉路倒，警、消獲報，原以為是為民服務前往協助，葉男不想上救護人員提供的擔架，竟踩過水田遁逃，還跳上鑰匙未拔的警車加速駛離，一路狂飆約三十公里，圍捕警方開兩槍示警，葉男後來撞上其他車輛，造成自己與對方車上的二人受傷，幸送醫後均無生命危險。

警方表示，消防單位當時轉報，池上鄉忠孝路與忠仁路口有民眾疑似酒醉路倒，前往發現是年約四十歲的葉男。警、消處理期間，葉趁隙進入未熄火的警方巡邏車加速駛離，警方展開圍捕，該車沿台九線行駛，晚間十時四十分許在初鹿段與一輛自小客車碰撞，葉男的肋骨斷了數根，對方車內也有二人受傷。

葉男在「亂」的時候，有民眾錄下影像，只見葉對著救護人員大喊「等一下」、「屎要出來了」，想不到稍後葉男穿過都是爛泥的水田，再竄進警車開走，目擊民眾還驚訝稱「真的開走了」。

警方圍捕開2槍 仍被溜走

葉男以破百時速狂飆，應被多架測速照相拍到，期間一度被員警攔下，葉假意配合，待警方上前時又加速逃逸，員警對警車開二槍後，繼續圍捕，直到南下約二十多公里處，葉男撞車才停下。

關山警分局表示，員警執行酒醉路倒戒護勤務期間，涉案男子趁隙駕駛巡邏車逃逸，分局已全面檢討勤務流程與車輛管理機制，強化教育訓練，杜絕類似事件再次發生。

