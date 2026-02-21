一氧化碳中毒 一家9口送醫

瑞芳地區傳出一家9口疑似一氧化碳中毒送醫，送醫救治後已無大礙。（記者吳昇儒攝）

新北市消防局昨日凌晨一時許接獲瑞芳地區民眾報案指稱，兩名家人身體不適。消防局立刻轉報警方，會同救護人員趕往現場查看。警、消人員抵達時，發現兩名少年出現暈眩情形，疑因屋內使用熱水器未保持通風，造成一氧化碳濃度升高釀禍。救護人員隨即將二人緊急送醫，另七名家人也一同預防性送醫，所幸無人員傷亡。

熱水器未保持通風 2少年暈眩

新北市消防局獲報後，派員趕往報案人位於三爪仔坑路家中，救護人員詢問後確認，家中兩名十六、十八歲黃姓少年有暈眩情形；屋內還有七十四歲祖父、六十五歲祖母等七人，尚未出現身體不適情形。

據悉，該屋平日僅有祖父、母居住，過年期間兩名兒子帶著家人一同回到瑞芳老家團圓，但因屋內熱水器沒安裝強制排氣，且天冷未開窗，九人陸續洗澡導致一氧化碳濃度升高釀禍。

消防隊員初步研判，屋內一氧化碳濃度升高後，兩名少年出現暈眩症狀；第一時間先將二人送往衛福部基隆醫院醫治，所幸送醫時，已恢復意識。

為安全起見，也請祖父、母等七人一同前往醫院檢查，確認家人血壓生理反應正常無礙，方讓九人安全返家。轄區消防分隊也將派員前往黃家，透過儀器釐清，確認為一氧化碳中毒。

