快艇釀天鵝船一死？ 調監視器究責

花蓮鯉魚潭潭北有一塊無動力船專用區域，除此之外都是共用水域，造成無動力船、動力船航線交織，容易因湧浪造成無動力船劇烈晃動危險。（記者花孟璟攝）

租船業者依過失致死罪嫌 諭知5萬元交保

大年初三花蓮鯉魚潭風景區發生無動力天鵝腳踏船翻覆，船上九歲男童身穿救生衣浮起、卻被翻船罩住無法逃出，被救出時已無呼吸，家長控訴是快艇通過時的湧浪造成翻覆。對此縱管處表示，鯉魚潭快艇有限速十浬規定，警方正在調相關影像，如確認超速將涉犯公共危險罪，將依法處五千元以上一百萬元以下罰款。花蓮地檢署昨複訊林姓租船業者後，依過失致死罪嫌諭知新台幣5萬元交保。

鯉魚潭未分隔活動範圍 遊客轟遲早會出事

曾搭乘天鵝船的遊客批評，鯉魚潭區放任遊艇亂衝，船艇激起的湧浪所到之處就會讓天鵝船、划船、立槳猛烈搖晃，甚至還有快艇惡意飆速；當地也有業者抨擊，高速快艇與慢速或無動力浮具（天鵝船、獨木舟、水上立槳）混合水域使用，沒有區隔活動範圍「遲早會出事」！

鯉魚潭水域管理花東縱谷國家風景區管理處表示，依照「發展觀光條例」針對鯉魚潭快艇有限速十浬規定，目前與警方調閱影像確認，如確認超速將處以五千元以上一百萬元以下罰款，並由警方認定是否觸犯公共危險罪。

縱管處秘書蔡威平說，目前鯉魚潭水域除了潭北有畫設一塊非動力船專屬區域，供天鵝船、SUP等無動力水上活動新手練習之外，幾乎整個鯉魚潭都是無動力、動力船共用水域，天鵝船翻覆的地點是快艇、無動力小船都可進入的共用區域，由於測速儀器取締不定時進行，引發僥倖心理，未來將重新檢視水域劃分，避免造成意外。

