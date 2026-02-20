為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆 9歲童溺斃

    2026/02/20 05:30 記者花孟璟／花蓮報導
    鯉魚潭天鵝船發生翻覆意外，現場拉封鎖線。（民眾提供）

    大年初三花蓮鯉魚潭驚傳天鵝腳踏船翻覆意外，搭船的花蓮鄭姓男子一家五人落水後，大人陸續被救起，九歲鄭姓男童卻不幸被卡在翻覆船隻的遮陽棚下方，被救起時已經沒有呼吸，送醫不治。男童父親悲痛說，當時突然有快艇經過掀起湧浪，造成船隻無法平衡翻覆。警方表示，是否有超載仍待釐清。

    九歲鄭姓男童昨天下午跟著爸媽及爺爺、姑姑一起去鯉魚潭搭腳踏天鵝船，父母在前座，男童與爺爺、姑姑坐在後座，沒想到一上船就回不了家，令家人怎麼樣都無法接受！落水後被救起全身失溫顫抖的男童父親鄭姓男子說，當時船隻在鯉魚潭東北側，突然有快艇經過產生湧浪，船隻一下子就翻掉了！

    因員工目擊翻覆前往救援的另一家業者說，船翻覆地點距離碼頭很遠難以立即發現，他接到通知後開快艇前往救起四個大人，並與趕到的池南村長張清飛合力將翻覆船隻往上掀，但男童從船隻下方被拉出時已失去呼吸心跳。

    花東縱谷國家風景區管理處秘書蔡威平說，鯉魚潭的水上腳踏車業者都有合格登記，且業者都須投保無過失意外險，出事的天鵝船有無超載情形，將與相關單位釐清。

