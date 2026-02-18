放鞭炮惹禍?桃園打火弟兄除夕夜疲於奔命

龍潭區中興路九段1處工廠除夕夜傳火警，整間工廠瞬間陷入火海。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園除夕夜到初一清晨火警不斷，消防局總計接獲卅三起報案，有十七起疑因燃放鞭炮、煙火引發，其中，龍潭區中興路九段一處工廠，除夕深夜十一點多傳出火警，火勢燃燒裡頭輪胎、塑膠，工廠陷入火海，桃園市消防局出動逾五十位消防人員趕往灌救，火勢於昨日凌晨0點廿九分撲滅，深夜大火也驚動周邊住戶。

1晚33起報案

起火工廠為地上一層樓鐵皮建築，主要燃燒塑料及機台等物品，消防人員初估燃燒面積約廿平方公尺，所幸無人傷亡，火警前現場傳出鞭炮聲響，居民質疑是施放不慎導致火警，確切起火原因仍待消防局火調科調查。

請繼續往下閱讀...

春節期間各地鞭炮、煙火聲不斷，也是發生火警的高峰期，桃園市從除夕深夜到初一凌晨火警不斷；消防局統計，二月十六日除夕下午六點起至初一，接獲卅三件火警報案紀錄，因燃放爆竹煙火引起火災共十七件。

桃市府提醒提醒民眾年節放鞭炮管制原則，包括「特定噪音管制區」人口稠密區，學校、圖書館、幼兒園、醫院等設施周邊五十公尺內，全天禁止放鞭炮及煙火，一般區域從除夕到初三、初九天公生、元宵節等保留年節施放空間，但凌晨兩點到早上八點之間維持管制，違規者可依噪音管制法處三千元至三萬元罰鍰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法