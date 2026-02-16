包租婆被詐千萬賣麵重振人生 桃園暖警幫忙擺攤支持鼓勵

走出受騙陰霾，桃園市陳女士（左二）感念偵查隊小隊長黃振義（左一）與隊員們的幫忙，現身說法反詐騙。（桃園警分局提供）

桃園市陳姓婦人早年從市場攤販發跡，打拚一輩子投資房地產成為月入近廿萬元的包租婆、實現財富自由，但她享受退休生活之際，卻因假投資詐騙損失一千多萬元，但她沒被擊倒、展現韌性擺攤賣鍋燒麵；桃園警分局偵查隊小隊長黃振義與隊員們被她重新振作的精神感動，勤餘前往協助擺攤洗菜，陳女士對員警的關懷誠摯感謝，同時以自身慘痛經驗提醒民眾，切勿輕信高報酬的投資，因為幾乎都是騙局。

現身說法 提防假投資真詐騙

警方說，陳女士是被詐騙集團成員以租屋撒網方式相中的包租婆，藉機認識後以高獲利話術引誘陳婦陷入「假投資真詐財」陷阱。

有次交款時，桃園警分局偵查隊接到家屬報案當場逮捕車手，但陳女士仍舊不相信自己被詐騙，直到帳戶內款項無法領出，詐團成員人間蒸發，她趕往對方位於台南市的公司求證，發現該公司根本沒有這個人，才驚覺自己被慘騙一千多萬元，畢生心血付諸流水。

陳婦家人雖未責怪，但她心裡非常愧疚自責；面對人生的重大挫折，陳女沒有被擊倒，展現韌性選擇重新振作，憑著過往打拚的精神，重啟爐灶經營鍋燒麵攤，要把失去的贏回來。

偵辦這起詐騙案的黃振義與偵查佐們長期關注陳女狀況，對陳女面臨人生重大打擊仍奮力振作的精神大為佩服，常利用勤餘時間與隊員們前往關心探訪，還幫忙擺攤洗菜、訂購好吃的鍋燒麵，以實際行動支持鼓勵；陳女對員警的關懷表示誠摯感謝，同時以自身慘痛經驗提醒民眾，切勿輕信網路投資或來路不明的高報酬機會。

