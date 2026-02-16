為35萬債務行兇 宜蘭包裹炸彈客落網

宜蘭民宅炸彈包裹案，警方攻堅逮獲涉案的吳姓嫌犯。 （警方提供）

宜蘭市黎明路民宅前天發生包裹爆炸，造成一對洪姓姊弟受傷。警方前夜逮捕板模工吳姓嫌犯，吳嫌與傷者洪婦的兒子朱男有三十五萬元債務糾紛，且有電工背景，並在網路刻意蒐集製作炸彈等資訊，疑憤而製造炸彈包裹行凶報復，警方訊後依殺人未遂等罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

嫌犯與傷者兒子糾紛

七十歲及六十六歲洪姓姊弟前天在屋內拆封包裹時被炸傷送醫；兩人表示，三天前家門口被放了一個包裹，沒想到前天一打開就爆炸；弟弟還說：「根本就是炸彈！」爆炸現場血跡四濺，一片狼藉。

檢警專案小組調查，該包裹署名要給洪婦三十一歲的兒子朱男，他多日未在家，母親沒理會包裹，但舅舅好奇打開而爆炸。警方鎖定朱男查出朱男與住在頭城的六十三歲吳姓男子有投資理財糾紛，外傳是股票或虛擬貨幣的詐騙手法，吳不滿朱未依時間給予抽成獲利，去年向警方報案控告朱男詐欺。

警方調閱路口監視器，發現吳男的廂型車曾在案發前三天出現在被害人住家附近，與被害人收到包裹時間吻合；前夜十一點多到吳男頭城住處與魚塭工寮攻堅抓人，查扣銅線、電錶、電線、電池、微動開關、油封等疑似製作爆裂物的證物，但現場並未發現火藥。

查獲疑似製作爆裂物證物

警方表示，吳男沒有固定工作，曾從事養殖、工地板模工等工作，有機會接觸到電工知識與技術，有製作爆裂物能力，且查扣的行車紀錄器、手機、電腦主機、住宅監視器，也都發現於犯案時間前後，被刻意刪除相關資訊與畫面，專案小組正設法還原。

現場的爆炸包裹，警方初步認定是低爆性煙火類火藥，殺傷力較低，原料容易取得。至於如何引爆？警方研判，裡頭疑裝有黑火藥、銅線與電池，包裹上裝置引線，一旦拆封啟動機械裝置，電池與銅線會產生火花引爆火藥，但爆裂物還在鑑定中。

