2大AI霸主PK挑選刮刮樂 台彩實測戰成平手

台彩實測利用ChatGPT與Gemini挑選刮刮樂，結論是兩邊表現不相上下。（台彩提供）

AI興起，現在越來越多人習慣向AI求助，而農曆新年將至，網路上也流傳「詢問AI選刮刮樂號碼特別容易中獎」的都市傳說，究竟AI真的「自帶財氣」還是純屬巧合？台灣彩券公司進行實測，利用AI兩大霸主ChatGPT與Gemini選擇兩款新春限定刮刮樂進行PK，看看誰才是數位財神爺，結果兩邊表現不相上下。

台彩第一回合實測，由AI挑選「二〇〇〇萬超級紅包」刮刮樂，每張售價二千元，每本共十九張，頭獎二千萬元。台彩分別輸入指令後，依ChatGPT與Gemini各自給出的建議，分別購買尾號一號及十三號，結果各刮中一千元及二千元，因此第一回合實測由Gemini勝出。

至於第二回合實測，台彩選擇Q版生肖主題、每張售價二百元的「金馬報喜」，有五五〇個最高獎金十萬元，且平均每兩張就有一張中獎。在輸入指令後，依ChatGPT與Gemini各自給出的建議，分別選擇尾號二十四號及十六號，結果各中了三百元及二百元，成功回本之外還小有收穫，這回合由ChatGPT扳回一城。

台彩表示，總結實測結果，雖然中獎獎金不高，但依AI建議選購的刮刮樂都有中獎，兩邊表現可說是不相上下，過程中也增添不少樂趣和驚喜。事實上，不論是ChatGPT還是Gemini，提供的數字皆為隨機運算的結果，是否「靈驗」仍屬巧合，心誠則靈、趣味參與，刮刮樂儀式感才是春節期間最大收穫。

