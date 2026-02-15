宜蘭包裹爆炸案 主材料為黑火藥

宜蘭市一棟民宅發生包裹爆炸，現場一片零亂。（讀者提供）

小年夜前一天，租住宜蘭市一棟民宅的姊弟，拆開一個不明人士送來的包裹時，打開的一瞬間發生爆炸，二人被填充其內、隨著爆炸噴出的鐵片和玻璃割傷，現場採證初步認定，爆炸材料主要是黑火藥。

美國列A級高爆炸品

消防人員說，黑火藥一般含有硫磺、木炭與硝酸鉀等成分，材料取得不難，價錢也不貴，威力不及現代的炸藥，現今多半用於製造煙火、鞭炮等物，被列為低爆性的化學爆炸物，但仍屬於爆炸性物品，且若量大還是有相當危險性，這也是為什麼過去有爆竹製造工廠產製不慎，會發生大爆炸。

黑火藥需在密封器物內才能引爆，若是在開放區域點燃，不會爆炸而是快速燃燒，但因它仍屬爆炸性物品，因此美國相關部門以其易燃特性，將之列為A級高爆炸品。

相關警、消人士說，所幸昨天發生爆炸的包裹爆裂物，填入的黑火藥量應該不多，目的只是讓裡面的鐵片和玻璃等物能在爆炸時噴出「割人」，不排除涉案人未必有致人於死的企圖，而是以讓人受傷為主要報復目的。

但由於這個包裹是一個有火藥、有引爆裝置的標準型「土製炸彈」，不能排除炸開後仍有致死可能，因此涉案人除違反槍砲彈藥刀械管制條例罪，也勢必構成殺人未遂罪。

宜蘭市一棟民宅發生包裹爆炸，造成屋內一對姐弟受傷送醫，二樓爆炸現場牆壁留有火藥的黑色痕跡。（讀者提供）

宜蘭市一棟民宅發生包裹爆炸，造成屋內一對姐弟受傷送醫。（讀者提供）

