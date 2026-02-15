為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    仿冒紫南宮馬年套幣 假貨無齒／警方查獲434套粗製濫造套幣 逮捕2嫌

    2026/02/15 05:30 記者陳鳳麗／南投報導
    紫南宮典藏套幣錢母的套幣鑲嵌膠條是酒紅色，仿冒品是鮮紅色。（紫南宮提供）

    紫南宮典藏套幣錢母的套幣鑲嵌膠條是酒紅色，仿冒品是鮮紅色。（紫南宮提供）

    紫南宮馬年典藏套幣錢母一套難求，有人鋌而走險仿冒並在網路平台販售，南投縣警局在台中市一處倉庫查獲四三四套錢母套幣，逮捕戴姓、陳姓二嫌移送法辦。仿冒錢母乍看與真品很像，細看則發現粗製濫造，紫南宮強調，該宮錢母有土地公加持，才有庇佑效果，且只送不賣，請民眾勿上網購買。

    紫南宮：只送不賣別上當

    有民眾上網購買紫南宮馬年典藏套幣錢母，買到後發現該錢母是仿冒品，憤而向南投警方報案。南投縣警局刑警大隊經向紫南宮求證，該宮錢母只送不賣，有商標註冊，且並未授權任何單位販售，進一步比對真品與民眾買到的錢母套幣，品質相差甚多，確定是仿冒品，經多日蒐證，鎖定疑似違法販售地點，前往台中市查獲四三四組典藏套幣錢母，並在現場逮獲六十二歲戴男及三十八歲陳男。

    二人辯稱，才剛批貨進來販售，還沒有賣出就被查獲。警方將二人依詐欺未遂、違反商標法移送南投地檢署偵辦，並繼續追查仿冒製造的上游工廠。

    紫南宮表示，仿冒紫南宮馬年套幣錢母，一樣有愛馬仕橘色盒子，駿馬馱著聚寶袋，以及鑲嵌金、銀套幣，看起來很像真的，但是仔細比對後有多處破綻，例如：真品錢母套幣的元寶圖案是亮面，仿冒品是霧面；真品駿馬牙齒明顯，仿冒品無齒；真品字體工整，仿冒品字體歪斜；真品套幣嵌入膠條酒紅色，仿冒品是亮紅色；真品包裝盒內防撞底座布是橘色，仿冒品是淡綠色。

    紫南宮馬年典藏套幣錢母，真品的駿馬牙齒明顯，仿冒品則無齒。（紫南宮提供）

    紫南宮馬年典藏套幣錢母，真品的駿馬牙齒明顯，仿冒品則無齒。（紫南宮提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播