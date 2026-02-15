仿冒紫南宮馬年套幣 假貨無齒／警方查獲434套粗製濫造套幣 逮捕2嫌

紫南宮典藏套幣錢母的套幣鑲嵌膠條是酒紅色，仿冒品是鮮紅色。（紫南宮提供）

紫南宮馬年典藏套幣錢母一套難求，有人鋌而走險仿冒並在網路平台販售，南投縣警局在台中市一處倉庫查獲四三四套錢母套幣，逮捕戴姓、陳姓二嫌移送法辦。仿冒錢母乍看與真品很像，細看則發現粗製濫造，紫南宮強調，該宮錢母有土地公加持，才有庇佑效果，且只送不賣，請民眾勿上網購買。

紫南宮：只送不賣別上當

有民眾上網購買紫南宮馬年典藏套幣錢母，買到後發現該錢母是仿冒品，憤而向南投警方報案。南投縣警局刑警大隊經向紫南宮求證，該宮錢母只送不賣，有商標註冊，且並未授權任何單位販售，進一步比對真品與民眾買到的錢母套幣，品質相差甚多，確定是仿冒品，經多日蒐證，鎖定疑似違法販售地點，前往台中市查獲四三四組典藏套幣錢母，並在現場逮獲六十二歲戴男及三十八歲陳男。

二人辯稱，才剛批貨進來販售，還沒有賣出就被查獲。警方將二人依詐欺未遂、違反商標法移送南投地檢署偵辦，並繼續追查仿冒製造的上游工廠。

紫南宮表示，仿冒紫南宮馬年套幣錢母，一樣有愛馬仕橘色盒子，駿馬馱著聚寶袋，以及鑲嵌金、銀套幣，看起來很像真的，但是仔細比對後有多處破綻，例如：真品錢母套幣的元寶圖案是亮面，仿冒品是霧面；真品駿馬牙齒明顯，仿冒品無齒；真品字體工整，仿冒品字體歪斜；真品套幣嵌入膠條酒紅色，仿冒品是亮紅色；真品包裝盒內防撞底座布是橘色，仿冒品是淡綠色。

紫南宮馬年典藏套幣錢母，真品的駿馬牙齒明顯，仿冒品則無齒。（紫南宮提供）

