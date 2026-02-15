包裹爆裂物 炸傷宜蘭一對姊弟 送到住家門口 疑親人與人結怨遭報復

宜蘭市黎明路一棟民宅昨天近午時分發生包裹爆炸，造成一對姊弟受傷。（讀者提供）

宜蘭市黎明路一棟民宅昨天近午時分發生包裹爆炸，造成七十歲及六十六歲的姊弟受傷。據了解，包裹內有火藥等原料，疑開封時拉動引線爆炸，檢警已組成專案小組調查，兩名被害人生活單純，辦案人員不排除是其他親人與人結怨，遭致針對性的報復。

設計啟動開關 開封拉動引爆

事發後，宜蘭縣警察局長陳金城趕到現場，他表示，初步調查包裹不是郵寄的，而是兩天前疑由嫌犯送到住家門口，上面有地址、無收件者，但不是隨機放置，也不是惡作劇行為。

宜蘭警分局長呂文廷說，經採證牆壁上留有黑色火藥痕跡，可斷定是火藥爆裂物，有情資指兩個月前有陌生人數度來社區徘徊探看，會深入調查；兩名被害人沒有工作，應未與人結怨，二人各有一名兒子，目前調查方向包括，是否為其他親人與外界有糾紛導致。

警方說，包裹上可能有設計啟動開關，開封拉動機械結構的引線引爆，因之前移動過沒發生什麼事，排除遙控或水銀晃動引爆。

爆炸聲大 弟弟：根本是炸彈

姊弟在宜蘭租房，據稱，二、三天前包裹放在家門口，他們拿進屋內後，沒再進一步處理，直到昨天在二樓拆開，打開的一瞬間發生爆炸。弟弟說：「根本就是炸彈！」兩人傷勢多為鐵片與玻璃刺傷，幸無生命危險。

爆炸當下的聲響極大，驚動左右鄰居。住對面的鄰居說，他在家裡聽到「碰」的一聲，感覺不是鞭炮聲，以為是氣爆，隨即聽到有人在哀嚎，立即報警。

宜蘭市黎明路一棟民宅昨發生包裹爆炸，警方在現場發現疑似爆裂物。（讀者提供）

