酒駕直衝中科大校門口 職員挨撞翻滾險遭輾

台中高姓男子酒後駕車，在台中科技前衝進校門，撞上剛好在校門口的廖姓職員。（記者陳建志翻攝）

台中科技大學一名廖姓職員，前天上午七點多站在校門口，一輛由高姓男子駕駛的小貨車沿三民路直行，到了校門口前突然偏移車道衝進大門，將廖男整個撞飛還在地上翻滾，差一點就遭左前輪輾過，送醫後手腳、前額及後腦多處擦挫傷，所幸沒有生命危險；高男經酒測後酒測值達每公升〇．四三毫克明顯超標，警方詢後依公共危險等罪移送法辦。

左前輪就在眼前

台中市消防局前天上午七點卅四分接獲報案，指稱台中科大校門口有小貨車撞上行人車禍，立刻派遣救護車到場，其中撞人的小貨車駕駛高姓男子（五十二歲）表示身體不適，被撞的廖姓男子（廿七歲）則是後腦勺撕裂傷、左腳及雙手有擦傷，立刻將兩人送醫治療。

警方初步調查，廖姓男子是台中科大職員，高男是台中市政府水利局委外廠商的員工。當時廖男站在校門口前，高男駕駛小貨車由育才北路沿三民路外側車道往太平路方向行駛，行經台中科大校門口前，車輛突然向右偏移，並衝進台中科大校門口，撞上當時站在校門口的廖男。

監視器畫面顯示，當時廖男來不及反應，整個人被高男的小貨車撞飛，接著在地上翻滾，差一點就被左前輪輾過，畫面驚悚。員警對高男酒測，發現他酒測值高達每公升〇．四三毫克，認定他酒後駕車肇事，詢後移送法辦。

