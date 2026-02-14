李四川親弟是小琉球環保蟑螂

李賜福曾經在小琉球開過麻花捲店。（取自四叉貓臉書）

涉在小琉球勒索垃圾清運業者，引發「垃圾圍島」危機的犯罪集團主嫌李賜福，傳出是即將代表國民黨參選新北市長的台北市副市長李四川胞弟。李四川昨天表示「是我弟弟沒錯」，他說，大家都這個年紀了，這件事情如果是他做的，本來他自己就必須負責。

李：弟弟自己須負責

網紅四叉貓昨天在臉書貼出李賜福與李四川的合照，直指「李賜福可能是新北市長候選人李四川的親弟」。李四川昨未接聽電話，其後以文字回應記者追問，證實李賜福確實是他的弟弟，認為大家都這個年紀了，事情如果是他弟弟 做的，他自己必須負責； 李四川也表示，從宣布二月底請辭爭取參選新北市長後，已經做好心理準備，可以感覺到選舉已經開始。

請繼續往下閱讀...

屏東縣琉球鄉二〇二四年垃圾清運招標案九度流標，垃圾堆積暴量發生惡臭，衝擊逾萬鄉民生活與觀光事業。屏東地檢署調查，以李賜福為首的犯罪集團自二〇二〇年至二〇二三年間，藉污染地方之名，勒索垃圾清運業者每噸六百元「回饋金」，共得手五百七十六萬，日前依恐嚇取財等罪嫌起訴，求處李賜福三年六月以上有期徒刑，沒收不法所得。全案移審屏東地院後，原本遭收押偵辦的李賜福，獲法官諭知五十萬元交保，限制出境出海及每週四、日到派出所報到。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法