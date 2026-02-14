為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    李四川親弟是小琉球環保蟑螂

    2026/02/14 05:30 記者何玉華、葉永騫／台北報導
    李賜福曾經在小琉球開過麻花捲店。（取自四叉貓臉書）

    李賜福曾經在小琉球開過麻花捲店。（取自四叉貓臉書）

    涉在小琉球勒索垃圾清運業者，引發「垃圾圍島」危機的犯罪集團主嫌李賜福，傳出是即將代表國民黨參選新北市長的台北市副市長李四川胞弟。李四川昨天表示「是我弟弟沒錯」，他說，大家都這個年紀了，這件事情如果是他做的，本來他自己就必須負責。

    李：弟弟自己須負責

    網紅四叉貓昨天在臉書貼出李賜福與李四川的合照，直指「李賜福可能是新北市長候選人李四川的親弟」。李四川昨未接聽電話，其後以文字回應記者追問，證實李賜福確實是他的弟弟，認為大家都這個年紀了，事情如果是他弟弟 做的，他自己必須負責； 李四川也表示，從宣布二月底請辭爭取參選新北市長後，已經做好心理準備，可以感覺到選舉已經開始。

    屏東縣琉球鄉二〇二四年垃圾清運招標案九度流標，垃圾堆積暴量發生惡臭，衝擊逾萬鄉民生活與觀光事業。屏東地檢署調查，以李賜福為首的犯罪集團自二〇二〇年至二〇二三年間，藉污染地方之名，勒索垃圾清運業者每噸六百元「回饋金」，共得手五百七十六萬，日前依恐嚇取財等罪嫌起訴，求處李賜福三年六月以上有期徒刑，沒收不法所得。全案移審屏東地院後，原本遭收押偵辦的李賜福，獲法官諭知五十萬元交保，限制出境出海及每週四、日到派出所報到。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播