丟包遺棄致死 最重判無期徒刑

溫姓替代役男被丟包台64線遭4車輾斃，警方查扣多元計程車司機林宇浚的車。（資料照）

台六四線替代役男遭丟包輾斃案，檢方依遺棄致死罪起訴。法界人士指出，關鍵在於司機載客期間是否負有保護義務，以及明知被害人無自救力仍置於快速道路等高度危險環境；若認定違反保護義務，使被害人陷於明顯危險，就成立遺棄致死，刑責重於後來四位駕駛人駕車不慎輾過死者的過失致死罪。

刑責比輾死人的4車駕駛重

依刑法規定，遺棄致人死亡者，可處無期徒刑或七年以上有期徒刑罪；至於過失導致他人死亡者，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。

請繼續往下閱讀...

律師包盛顥說，我國刑法將遺棄罪分為不違背義務與違背義務兩種，關鍵在於加害人是否對被害人依法令或契約負有扶助、養育或保護義務。本案依刑法第二九四條及民法第六五四條規定，旅客運送人須對運送過程中乘客的生命與安全負責，因此司機對乘客具救護與照顧義務。

包盛顥表示，若司機明知乘客倒臥車內，下車後又躺在快速道路上仍駕車離去，即屬「無自救力」狀態，恐構成遺棄致死，依法最輕可處七年以上徒刑，最重可處無期徒刑；即便聯繫救護人員，未等候到場也未必免責。

律師黃柏榮補充，即便被害人酒醉，仍不得將其留置於快速道路等高度危險場所。要求下車的刑責可能重於後續輾壓，因行為人將被害人置於立即且明顯的危險，屬重大義務違反；若未將人趕下車，後續致命結果不會發生。他並指，遺棄罪不以強暴行為為必要，只要負有保護義務，明知對方無自救力仍任其陷於危險，即可能成立犯罪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法