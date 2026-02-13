為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    長照悲劇通常難判緩刑／殺親人獲緩刑 近10年僅1例

    2026/02/13 05:30 記者張文川／台北報導
    8旬老婦林劉龍子不忍長照重負殺害病兒，獲總統特赦免除刑罰執行。 （資料照）

    8旬老婦林劉龍子不忍長照重負殺害病兒，獲總統特赦免除刑罰執行。 （資料照）

    總統賴清德昨發布特赦令，特赦殺害照顧患病么子半世紀的八旬老婦林劉龍子。這類因不堪長期照顧患病家人而含淚弒親的案例，法院多會認定「情堪憫恕」予減刑，但殺人是十年以上重罪，須減刑三次以上才可判低於兩年、可判緩刑免入獄，相當罕見，減刑兩次至兩年半仍須入獄，法官欲使其免於服刑而不可得，只能仰賴總統視個案決定是否特赦才能免於執行。

    殺人獲判緩刑的案例，近十年僅見桃園市張姓婦人，她與黃姓前夫離婚已十五年，為了保護孩子而仍與常家暴的無業前夫同住，前夫動輒打罵她和小孩還揚言殺人，冰箱上還擺菜刀，二〇一五年二月她再次被前夫責備並動粗，她忍無可忍在牛奶中摻農藥，前夫喝下倒地，她一小時後報案自首，前夫不治；法院最終依自首、情堪憫恕、精神疾病致辨識能力低下，三度減刑判處二年徒刑、緩刑三年確定。

    台北市七十九歲陳姓老翁長年照料患有先天性重度腦性麻痺的女兒長達五十年，女兒無法言語、自行進食或行動，長期臥床，陳翁不忍女兒痛苦，二〇二〇年二月以棉被悶死女兒，自己輕生獲救，妻子與大女兒都為他求情，台北地院兩度減刑輕判兩年半，並建請總統特赦，二、三審皆維持定讞。

    但也有來不及獲得輕判的悲劇。台北市時年八十三歲老翁王敬熙，因不忍患帕金森氏症的妻子久病纏身，自己也年邁無力再照顧她，光是抱妻上廁所每天就要廿幾次，二〇一〇年十二月決定為妻解脫，以螺絲起子釘入病妻的頭顱致死；被收押住在看守所病舍，一審將他判刑九年，二審原本有意減刑改判並予交保，但王翁在宣判前一個月病情惡化，宣判前四天病故。

