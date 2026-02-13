總統特赦林劉龍子道謝「做錯事 悲傷仍在」

8旬老婦林劉龍子不忍長照重負殺害病兒，獲總統特赦免除刑罰執行。 （資料照）

總統賴清德昨批示特赦不堪長期照顧重負、悶死癱瘓在床兒子的八旬婦人林劉龍子。賴總統在發布特赦令前，就曾派員關心，深入了解此案後心中深感不捨；林劉龍子的律師杜俊謙說，阿嬤得知獲得特赦後，第一時間說「謝謝」，隨即陷入沉默，但始終認為自己做錯事，內心的悲傷仍在。

杜俊謙表示，此案經媒體報導，引發社會各界高度關注，許多民眾從中看見承擔沉重照顧責任的可憐處境，林女士五十多年來獨力照顧極重度身心障礙的孩子，長期與社會隔絕，晚年又因病倒下，在長照體系尚未能即時承接的縫隙中，而有這件令人心碎的家庭悲劇。

杜俊謙說，總統府副秘書長何志偉，之前已至林女士住處探視、關懷其處境，也轉達賴總統的深切關心，惟當時因考慮司法程序仍在進行，故低調不曾曝光。

「賴總統在了解個案狀況之後深感不捨！」杜俊謙說，經權衡法律要件與人道考量後，決定採取「免刑不免罪」的特赦方式，希望在年節前，讓歷經半世紀照顧重擔的老媽媽，得以安心過年，也提醒社會正視高齡長照悲歌背後的制度責任，政府將持續強化長照支持網絡，避免悲劇重演。

杜俊謙坦言，林女士得知消息後的第一時間僅說謝謝，她始終認為自己做錯事，即便是現在，內心仍感到悲傷，難以面對外界，「她對自己的批判比法官還嚴格，認為自己應該要贖罪」，至今還是有很深的歉疚。

不過家屬方面，欣慰她不用高齡還有牢獄之災，能夠有個安定的晚年。

