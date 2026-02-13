長照悲歌！8旬婦悶死癱瘓50年兒》全台失能者估92萬 長照3.0提供喘息

8旬老婦林劉龍子不忍長照重負殺害病兒，獲總統特赦免除刑罰執行。 （資料照）

賴清德總統昨日宣布特赦因為不堪長期照顧重負、悶死癱瘓在床兒子的八旬婦人林劉龍子，總統府發言人郭雅慧表示，政府將以此案為鑑，把「長期照顧」視為重要人權與社會安全議題，除研議相關修法外，也將透過精進長照三．〇政策，持續強化家庭照顧者的支持網絡，接住每一個需要協助的家庭。

民眾有需求 可撥一九六六長照專線

目前全台仍有許多家庭正面臨重度失能者的照顧問題。衛福部長期照顧司副司長吳希文說，今年粗估國內將有九十一至九十二萬失能人口，有需求的民眾可以撥打一九六六長照專線，就會有專員提供服務與評估，協助媒合相關資源。

對於重度失能者的照顧困境，吳希文指出，根據長照三．〇計畫核定內容，我國失能人數將從二〇二六年的九十二．二九萬人，成長至二〇三五年的一二九．五九萬人，計增加卅七．三萬人，成長率達四十％，其中包括各年齡層及各失能程度。

長照補助內容包括照顧及專業服務（如居家服務、日照服務）、交通接送（就醫、復健）、輔具與居家無障礙環境改善（如租借輪椅、安裝扶手）、喘息服務（讓家庭照顧者休息）等。

吳希文說，二〇二四年七月至二〇二五年六月期間，社區、居家長照服務使用人數約為五十八萬，其中二成屬於失能等級七、八的重度失能個案，另有約十一萬需要廿四小時持續照顧的中重度失能個案，選擇住宿式機構相關服務。

為增加長照資源可近性，吳希文說，衛福部持續提供「一九六六長照專線」服務，民眾只要撥打專線，就會有專員到宅評估，協助媒合相關資源，視情況提供支持資源、給予所需服務，未來會持續透過多元管道宣導，增加民眾對於一九六六長照專線的認識。

