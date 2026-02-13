尊重障礙者生命權／「勿以愛之名殺我」障權會籲補強長照制度

8旬老婦林劉龍子不忍長照重負殺害病兒，獲總統特赦免除刑罰執行。 （資料照）

針對老母殺癱兒一被特赦案，台灣障礙者權益促進會秘書長吳鴻來表示，希望外界除了同情照顧者之外，更不要輕忽障礙者的生命跟尊嚴，｢請不要以愛之名殺我！｣政府應落實聯合國《身心障礙者權利公約》，阿嬤當然是在艱困情況下發生悲劇，但社會的長照悲歌不能停留在「用特赦當解答」，媒體報導也不要只停留在「同情照顧者」角度。

吳鴻來強調，當社會快速高齡化，政府必須積極檢討國家照顧體系問題，讓每一個障礙家庭不被遺漏，透過政策補足障礙者的支持系統、進用資源與服務，勿讓走投無路的社會成為長照殺人的溫床。

創世基金會公關社資部主任吳昭芬則表示，基金會長期照顧植物人，近年更擴展業務到近植物人、重度臥床、失能患者，當初看到林劉阿嬤的新聞，就非常心疼，若她即時對外求救，經評估達標便可讓兒子入住安養機構，即使未達標，創世亦有「到宅服務」幫助家屬減輕負擔。

吳昭芬表示，超高齡社會下，機構服務對象統計，高達三成是老老照顧，且照顧時間長達廿年以上的案例也占二到三成；她自己也是過來人，親自照顧中風臥床母親四年，真心希望更多有需求者積極求助，透過安置轉介到適合的單位。

