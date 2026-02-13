小琉球垃圾圍島》黑影幢幢 縣府登島救火 派警守垃圾

小琉球當時出現警察「守垃圾」相當奇特。（資料照，屏縣府提供）

屏東觀光勝地小琉球在二〇二四年間曾爆發「垃圾圍島」危機，當時垃圾轉運案竟創下連九度流標紀錄，島上累積超過六百噸垃圾發臭生蛆，成為觀光勝地的恥辱；如今真相大白，屏東地檢署破獲以男子李賜福為首的不法勢力，長年恐嚇勒索清運業者，當時頂著壓力帶隊登島「救火」的屏縣府環保局長顏幸苑回憶，因黑影幢幢，「警察守垃圾」的奇特景象，令她印象深刻。

「那時候我們只知道背後有股『不明勢力』在干擾，氣氛非常肅殺」環保局長顏幸苑憶起那段日子感觸良多，她說，環境部當時將補助金提高至全國最高的每噸五千元，但在恐嚇的陰影下，竟無業者敢投標，導致小琉球垃圾山在二〇二四年二月高達六百公噸，惡臭隨風飄向村落，居民苦不堪言。當時為了打破清運僵局，縣長周春米下令跨局處支援，縣府動員了二四九人次、十二航次海運才清完垃圾。

顏幸苑回憶，當時為了保護願意支援的機具與人員，縣警局在鹽埔港停留點及轉運點都設置巡邏箱與監視器，甚至派員二十四小時盯梢，「大批警力守著一堆臭不可聞的垃圾，那畫面真的很奇特，卻也顯現當時地方黑勢力的猖獗，讓正常廠商根本不敢靠近」，當時廠商機具動輒被毀，工作人員人身安全備受威脅，若非警力強力介入，垃圾危機根本無法化解。

據地方人士及檢警調資深人員私下透露，李賜福與東港一名地方角頭分區「共治」，李賜福在琉球很能「喬事」，因曾試圖「喬」當地一家新建的飯店工程，早就被檢警鎖定調查。

島上垃圾清運一再受阻，地方人士認為負責發包的琉球鄉公所不可能不知道問題癥結，檢方將從中作梗不法之徒繩之以法，但琉球鄉公所上至鄉長下至課長、清潔隊長昨天都無人願出面評論此案，直到記者截稿前，鄉公所都未作出相關回應。

