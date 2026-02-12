台中前地政局長吳存金詐領特別費 認罪求緩刑

台中市政府前地政局長吳存金，遭檢調查出擔任地政局長期間，涉嫌私帳公報，將與親屬間家庭聚餐的私人餐敘，通通用首長特別費的公款核銷，前後共十一筆，累計詐得公款六萬多元，台中地檢署依貪污罪起訴，台中地院昨天首度開庭，吳對於檢察官起訴全認罪，希望輕判能有緩刑的機會，離開時面對媒體詢問，僅說「司法不公開，不要為難我」。

中檢查出，吳存金自二〇一九年十一月廿五日起至二〇二四年五月十二日止，明知在台中市多家餐廳十一次消費，都是與親屬間家庭聚餐的私人餐敘，並非實際因公所生的支出，與首長特別費因公所需核銷事由不符，竟仍向餐廳告知地政局的統一編號，再將餐廳開立的發票或收據共十一張交予不知情的地政局經辦及主計單位人員進行核銷，總計詐領六萬八六七九元公款。

請繼續往下閱讀...

台中地院昨天開庭，吳存金對於檢察官起訴貪污等罪名都認罪，強調已繳回全數犯罪所得；辯護人則表示，吳所犯每罪都在五萬元以下，並全部認罪，希望能依法減輕其刑，且目前已去職，顯無再犯可能，盼能從輕量刑，並給予緩刑機會。

吳存金昨天離開法院時，對於媒體詢問僅表示：「司法不公開，請你不要為難我。」之後就快步離開。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法