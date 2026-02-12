撞死警 女毒蟲聽聞判死 癱軟椅上

時任土城分局長陳建隆承諾，將扛起照顧劉員家人的責任。 （記者徐聖倫翻攝）

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，前年遭女毒蟲駕車拖撞殉職，對他的家人來說，每次開庭都是一場煎熬。劉妻含淚陳述，每次來法院，就是再扒一次傷口，午夜夢迴都會期待影視劇情成真，穿越回到案發前阻止丈夫。始終不承認有殺人意圖的被告陳嘉瑩，則在聽聞判決後，嚇得癱軟呆坐椅子上，面無表情。

陳建龍：照顧宗鑫家人

事發時為土城分局長、現擔任新店分局長的陳建龍等多位官警，也到場關心判決，陳建龍在庭後哽咽地說：「宗鑫是我的主管、我的同事，我們警察團隊永遠都在，也會義無反顧扛起照顧宗鑫家人的責任。」

妻泣：不要英雄 只要丈夫

劉父陳述，兒子被拖行撞護欄，裝備掉一地，內臟多有破裂，外觀血肉模糊，但他仍自豪兒子為正義犧牲。劉妻泣訴：「我不要英雄，我只要我的丈夫、女兒的爸爸。」

父親死亡對四歲愛女的影響，也是難以想像得大，劉的岳母說，孩子的爸爸辭世後，小女孩性情大變，不喜歡家人穿黑色、灰色衣物，因為一直記得葬禮上大家都穿黑灰色的衣服；她在學校，打翻食物後曾泣喊「我沒有爸爸，為什麼要這樣對我！」不少庭內旁聽的人聽聞後潸然淚下。

