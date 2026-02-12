6歲童吸毒？畫出吸食器揪母吸安

南投地院法官認為，男童因身歷其境才會印象深刻，依妨害幼童發育罪判刑八個月。（資料照）

長期吸二手安 發燒送醫

南投縣林姓女子染上安非他命、海洛因毒癮，生子後持續在兒子面前吸食和注射，其幼子長期吸入安非他命二手煙霧，因發高燒送醫，醫院驗尿發現男童毒品反應陽性，林女否認在兒子面前吸安，惟男童畫出吸食器和針筒，南投地院法官認為，男童因身歷其境才會印象深刻，依妨害幼童發育罪判刑八個月。

這個媽還推給姊、前夫

現年四十三歲的林姓女子，近三十年前開始施用安非他命和海洛因，二〇一八年五月生下兒子後，仍持續吸食或注射安非他命，且都是在與兒子共處的密閉房間裡。林女的兒子前年六月發燒多日不退，被林女送醫院住院治療，醫院幫當時六歲的小男童驗尿，男童的尿液呈現安非他命陽性反應。

林女向警方坦承有注射毒品，但矢口否認在幼子面前施用毒品，還推說是自己的姊姊和前夫在孩子面前吸安，她不知孩子處於毒煙環境下會吸食到毒品。惟小男童畫出媽媽注射毒品的針筒，以及玻璃吸食器，並詳細描述媽媽如何在房間裡使用該吸食器吸煙，也能清楚說出媽媽如何用針筒打到左前臂，且也說爸爸和阿姨沒有用吸管吸煙。

稚兒說出媽打針成鐵證

驗出男童有安非他命陽性反應的醫院，引用臨床文獻指出，兒童長接觸安非他命，會抑制成長、視力下降、齒牙動搖，噁心、發抖、皮膚傷口不易癒合，且體重下降，而該名男童已明顯營養不均衡、生長遲緩。

南投地院法官認為，當時才六歲的男童，係因長時間身歷其境才會對母親施用毒品印象深刻，林女身為母親卻與幼子同處一室吸毒，罔顧幼子健康和身心發育，致男童吸入含有毒品的煙霧，妨害其身心發育實在不應該，因此以妨害幼童發育罪判刑八個月。而小男童已安置到安全適當場所，遠離母親毒害。

