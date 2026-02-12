機警麵粉換毒品 誘敵逮人

警方從每個手工錢包內，查扣一層海洛因毒品共4.6公斤。（記者邱俊福翻攝）

竹聯幫龍堂邱姓成員隱身寮國，遠端操控，在「手工錢包」夾藏一層壓縮成薄薄一片的海洛因，企圖闖過海關，仍被海關的X光機識破，且一路機警，中途換較不核心的成員出面領貨，警方則將海洛因換成麵粉，還偷裝GPS，以貨追人，雙方「諜對諜」，雖一度被該集團成員識破被掉包，計畫滅證，最後警方仍技高一籌，將國內該負責運毒的集團成員一網成擒。

毒品壓成薄片被識破

警方表示，目前仍潛逃寮國的邱姓首腦，一開始在「手工錢包」夾藏一層海洛因毒品，認為可以通過海關的查驗，卻不知X光機掃描時，如果是單純手工錢包製品，畫面應是暗黑，但這五十八個錢包，卻呈現白白一片，讓海關人員覺得有異，進行查驗，果發現夾藏毒品。

警方接獲海關通報後，將毒品偷偷換成麵粉，且還在包裹內暗藏二顆GPS，進行以貨追人；一開始，物流依該包裹快遞的住址，送往新北市新店山區一間廢棄房子，原邱男指揮另批人馬到場收件，可能突感有異或者謹慎，改變計畫，造成無人收件，包裹退到轄區郵局。

以貨追人 GPS破毒計

不久，邱男改交由國內小弟蔡志偉指揮，由蔡男找另組人馬前往郵局領貨，教唆旗下林男搭計程車將貨領回家後，其他成員前往其家中，將貨轉移到新北市三重區的辦公室據點，但打開包裹時，赫見海洛因變成麵粉，還在包裹內發現一顆GPS。

運毒集團成員見狀，展開滅證計畫，先將GPS丟棄，隨後分成兩組人，分別離開據點，一組人將包裹帶到戴姓成員住處，而戴姓成員則刻意不返家，製作不在場證明，俟其他成員將包裹藏放在其住處離去後，才返回住處，隨後將包裹拿上樓頂丟棄，甚至部分丟到隔壁大樓樓頂。

警方則於另顆未被發現的GPS指引下，先後將這些參與運毒的成員一一逮捕後，再溯源追出於國內操控的蔡嫌，全部移送法辦。

