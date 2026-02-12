竹聯藏寮國遙控 空運錢包 夾4.6公斤海洛因

海洛因毒品總重4.6公斤。（記者邱俊福翻攝）

竹聯幫龍堂邱姓成員，涉嫌隱身寮國，操控自寮國以空運「手工錢包」包裹名義，在每個錢包內夾藏海洛因毒品，走私來台，刑事警察局偵三大隊第二隊據報後，去年八月至年底以貨追人，一路順藤摸瓜，逮捕國內指揮運毒的主嫌蔡志偉，以及運毒成員等共十二人到案，查扣黑市一四〇〇萬元的四點六公斤海洛因，檢方複訊後聲押禁見蔡等十一人獲准，上月依毒品起訴，邱姓首腦與旗下黃姓共犯二人則於境外尚未到案。

12人被逮 首謀還在國外

警方調查，去年七月間，五十五歲邱男前往寮國，策畫走私海洛因毒品來台，牟取暴利，隨即以空運「手工錢包」包裹方式，企圖蒙混入境，遭海關人員透過X光機發現有異，經查看每個錢包內，有夾藏一層薄薄的海洛因後通報警方，警方從五十八個錢包內，總共起獲四點六公斤多的海洛因。

警方經組成專案小組，將包裹內的毒品換成麵粉進行監控，該批包裹先被送往新北市新店山區一間廢棄的空屋，疑因邱男起疑，未派員收貨，包裹隨即退回郵局，隔月該集團派出林姓男子，搭乘計程車前往郵局持招領單領取包裹，帶回住處，之後又有其他成員先後接貨，最後將包裹帶到新北市三重區的據點。

該集團成員經查看包裹，驚覺有異，立即展開滅證，其中成員將包裹帶回住處，棄置頂樓，部分還丟到隔壁大樓。

警方以貨追人，一路逮人，不僅逮捕涉及一路換手運毒的犯嫌，也將國內指揮的四十八歲蔡男全逮捕到案，並於其據點又查扣依托咪酯菸彈、安非他命吸食器、海洛因注射針筒、安非他命與海洛因卅六點六二公克等贓證物，依法移送檢方偵辦。

