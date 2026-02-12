自由日日shoot》列車行駛中砍人獲輕判 「違反罪刑相當原則」

王姓女子，二〇二四年十一月八日深夜，於台北捷運板南線列車上持美工刀割傷十七歲鄭姓高中生臉部、頸，二審被改重判７年。（資料照）

板南線上 王女砍殺高中生

患有思覺失調症新北市四十多歲具碩士學歷的王姓女子（見圖，資料照），二〇二四年十一月八日深夜，於台北捷運板南線列車上持美工刀割傷十七歲鄭姓高中生臉部、頸部，被捕後自稱幻聽，認為男學生講她壞話而攻擊對方，新北地院一審依殺人未遂罪處有期徒刑四年六月；經上訴，高院認為一審輕判，違反罪刑相當原則，昨改判處有期徒刑七年，並應於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護二年。

一審輕判四年半 二審加重判7年

王女於二〇二四年十一月八日廿二時十五分，搭乘往頂埔站方向的捷運列車，列車行駛江子翠站至新埔站間，王女竟持隨身美工刀朝同車的鄭姓高中生頭頸揮砍，造成臉部、頸部等多處受傷，所幸高中生奮力抵抗、民眾上前協助壓制，才未將高中生殺害。王女稱因思覺失調症幻聽影響，誤認少年鄭姓乘客跟蹤騷擾才攻擊，經鑑定確實患有該疾病。

新北地院一審認定，王女犯案時受思覺失調症之幻聽症狀影響，得依法減輕其刑，兼衡其素行、自陳之教育程度及家庭狀況、身心狀況、犯後坦承殺人未遂犯行等情狀，判處有期徒刑四年六月。

檢察官及王女不服判決均提上訴，王女主張因思覺失調症而攻擊、非故意；檢察官主張鄭姓高中生為少年，應依兒童及少年福利與權益保障法對王女加重其刑。鄭姓高中生的父親表示，兒子雖傷口復原，但臉上留疤需醫美處理，此事因持刀攻擊使民眾恐慌逃竄，導致三名旅客受傷，更癱瘓捷運運作，犯罪手段惡劣、危害甚鉅。

高院合議庭審理認定，原審量處有期徒刑四年六月，屬於處斷刑範圍內的低度偏中區間，顯然未充分評價王女持利刃攻擊鄭姓高中生致命部位，不僅造成其身心重大危害，亦引發社會大眾群體恐慌，量刑違反罪刑相當原則（刑度明顯失衡），因此改判有期徒刑七年。

奪刀勇警：提醒大家重視公安

另外，王女當年搭乘捷運板南線以美工刀攻擊男學生時，時任台北市警局防治科警務正薛先得與其餘三名見義勇為的民眾制止，傷亡才沒擴大。薛先得昨受訪表示，對於法院作出的判決予以尊重，但判決也具提醒作用，讓社會大眾知道不能心存僥倖，時也提醒大家重視公共安全，共同維護大眾運輸環境的安全與秩序。

