    嘉縣梅山農會主任酒駕撞人肇逃7旬婦重傷

    2026/02/11 05:30 記者蔡宗勳、林宜樟／嘉義報導
    竹崎鄉嘉115鄉道深夜發生酒駕肇逃事件，肇事車輛 保險桿毀損。 （竹崎警分局提供）

    陳永達賓士毀損 酒測值0.57毫克 20萬交保

    嘉義縣梅山鄉農會保險部主任陳永達昨天凌晨一點多駕駛白色賓士車追撞七十歲機車騎士劉姓婦人，造成劉婦重傷，送醫急救；陳男肇事逃逸，警方循線到陳家將他逮捕，酒測值高達每公升〇．五七毫克，他辯稱「以為撞到動物」，訊後警方依公共危險、肇事逃逸罪將他移送嘉義地檢署，檢方複訊後以二十萬元交保。

    竹崎警分局昨凌晨一點多接獲報案，嘉一一五鄉道疑有機車自摔，騎士劉婦腦出血、雙腿骨折及骨盆破裂，經聯繫救護單位，送醫急救，尚未脫離險境。

    現場除毀損嚴重的機車，還有轎車零件散落，警方懷疑轎車駕駛肇逃，經調閱監視器，發現一輛白色賓士車的保險桿疑因撞擊毀損，在兩個小時內查獲陳男，當時他渾身酒氣，說話語焉不詳，辯稱以為撞到動物才沒有報案，經酒測超標，而賓士車輛前方毀損，輪胎歪曲。

    據了解，陳永達前晚參加餐會飲酒，開車返家途中疑因視線不佳，追撞前方機車，導致劉婦被撞飛倒地，陳男未停車查看就逃離現場，直到其他民眾經過，發現機車和倒地婦人，趕緊向警方通報。

    梅山鄉農會總幹事黃書賢表示，若陳男經判刑確定，且無法緩刑，將依農會人事任用辦法依法免職。

