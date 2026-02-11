宜縣府專員詐財6500萬》貪污詐財7年起跳 最後刑期恐判12年

許智信目前已入獄，昨開庭審理親自到庭辯論。（記者楊心慧攝）

宜蘭縣政府前專員許智信，被控於任內打著縣長林姿妙秘書的名號詐騙十七人，得款六五〇〇萬元，其中七件已被依刑法詐欺取財罪判刑二年六月定讞，另十件二審認定僅成立普通詐欺罪，但更一審昨天逆轉認為構成貪污治罪條例之「公務員利用職務上機會詐取財物罪」，法定刑度為七年起跳的重罪，而刑法普通詐欺罪為五年以下，兩者差距甚大，差別在於許智信的詐欺行為與他的職務有沒有關聯。

高院判決認為，許智信受宜蘭縣政府公共造產基金僱用為專員，辦理縣府公共造產的相關業務，又支援縣長室的基層服務業務，以及縣長林姿妙團隊於宜蘭市的駐區專員，負責交際、即時回報民情、推展公共造產事業，平時有代表或陪同縣長參與縣内活動，其職務內容涉及公共利益。

請繼續往下閱讀...

高院判決維持一審宜蘭地院對此十罪的認定，認為許智信的職務權限，顯然與宜蘭縣的公共建設密切相關，雖未實際辦理政府採購標案，但他利用專員職務上所衍生的機會，對外呈現、營造他對縣長、縣府建設有聯繫及影響力，「因勢乘便」藉以向民眾施以詐術，既然是詐騙，「假借職務上的機會」自然不是以他的「法定職務權限範圍」的事項為限。

一審依十七件利用職務機會詐財罪，將許男各判七年二月至七年十月；但其中七件被二審認定許是以「民間投資」為名使詐，不是以公務為幌子，依普通詐欺罪輕判定讞。

其餘十件許男則是以「未公開的縣政府工程、採購案」為藉口，假借縣府公務名義行騙，最高法院認為二審認定為普通詐欺罪的理由不當，故撤銷發回更審，高院更一審審理後也改認定為利用職務詐財，此十件維持一審認定的貪污罪名與量刑。

一審將十七件貪污詐財罪將許男合併判處十二年徒刑，但其中七件已被改判普通詐欺罪定讞，其餘十件更一審維持一審量刑，研判十案的執行刑落點可能在十年左右，之後會再與前七案的二年六月刑定一執行刑，最終刑期預期也和十二年相去不遠。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法