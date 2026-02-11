南市前消防局長涉貪案》檢方掌握李明峯、女密友3次收賄 320萬藏公務車

前南市消防局長李明峯涉「假捐贈真貪污」案，檢方掌握共三次行賄，裁定繼續收押禁見。 （民眾提供）

前南市消防局長李明峯涉「假捐贈真貪污」案，夥同也是消防設備業者的楊姓女密友向特定消防業者索取回扣。台南檢方掌握二人涉三次收賄共三百二十萬，九日偵結全案起訴，另曾姓業者獲緩起訴。檢方十日將收押中的李男、楊女二人移交台南地院審理，台南地院召開羈押庭後裁定二人繼續收押禁見。

李明峯與楊女移審續押

台南地院行政庭長楊書琴說明，受理法官認定二名被告犯嫌重大、所犯是本刑五年以上重罪、有串滅證及逃亡之虞，都有羈押的原因與必要，因此裁定兩人都收押禁見；這部分得抗告。

檢方指出，李明峯任內握有審核民間捐贈消防設備器材權限，認定他與楊女、曾姓業者合作推銷高壓細水霧機組及幫浦消防車，並引導原欲捐贈救護車民眾改捐上述設備，另將捐贈者資訊交由業者接洽，待簽約訂購後再由李明峯審核同意入消防局。

南檢去年十二月廿四日指揮廉政署南部地區調查組到消防局調取資料，並搜索八處、傳訊十人，十二月廿五日凌晨逮捕李明峯與李的楊姓女密友，向法院聲請羈押獲准。檢方一共掌握三次行賄。曾姓業者在二〇二三年九月帶六十萬元到消防局後方的便利商店，分別交給李明峯與楊女各卅萬元。二〇二四年五月九日又帶一百二十萬元到同地點，將李明峯的六十萬元放在消防局公務車副駕駛座下方腳踏板處，另六十萬元交給楊女。二〇二四年八月某日再帶一百四十萬元到同地點，將李明峯的七十萬元放在同一位置，另七十萬元交給楊女，三次共三百二十萬。

檢方偵結後，認李明峯與楊女涉犯貪污治罪條例收受賄賂罪嫌，昨向台南地院提起公訴。曾男涉交付賄賂部分緩起訴兩年，命六個月內繳國庫一百萬元並參加法治教育，檢方稱仍續查有無其他不法。

