國際透明組織評比全球182國家／我國清廉指數再躍進 榮獲第24名

2025年全球清廉印象指數，我國獲得史上最佳成績。圖 為法務部、廉政署辦理的「透明晶質獎」，能擴散廉能治 理風氣。 （廉政署提供）

國際透明組織（Transparency International）昨公布二〇二五年全球清廉印象指數，全球共計一八二個國家及地區納入評比。我國此次獲得史上最佳成績，從去年的二十五名升至二十四名，分數也從六十七分（滿分為一百分）提高到六十八分，不僅穩居國際清廉前段班，且整體排名趨勢穩定向上，顯示國際社會對我國廉能治理實績持續予以高度肯定。

國際肯定我國廉能治理成效

廉政署指出，清廉印象指數（Corruption Perceptions Index，簡稱CPI），是目前全球具權威、引用最廣泛的公部門廉潔度衡量指標，主要量測各國公部門貪腐情況及公私部門往來互動情形的主觀印象，清廉印象指數評分越高，意味著感知的腐敗程度越低。

請繼續往下閱讀...

廉政署表示，賴總統上任以來，特別強調清廉勤政，落實民主治理，我國成為國際社會值得信賴、負責任的良善力量。

行政院卓榮泰院長則明確指出廉能治理是深化民主的關鍵基礎工程，應透過公私協力，讓世界看見「自由、民主、法治、開放、廉能」的台灣；法務部鄭銘謙部長更希望能持續透過內化機關廉政文化，將廉政當作國家實力，走向國際。在各部會通力合作下，我國清廉印象指數排名再創新高，此一成果不僅彰顯對清廉執政的高度肯定，更象徵著廉潔已成為台灣社會共同堅持的核心價值。

為展現自主遵循「聯合國反貪腐公約」的決心，法務部長鄭銘謙及廉政署長馮成將代表我國簽署聯合國反貪腐公約聯盟（UNCAC Coalition）倡議之「公約審查透明承諾（UNCAC Review Transparency Pledge）」，展現我國高度重視公約審查透明度及公民參與堅定決心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法