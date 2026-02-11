律師︰高薪誘「車主」帳戶成入場券 賠償全扛

警方在張男的指引下， 瓦解以民宿 為據點的車手集團。 （警方提供）

警方破獲男子孫威棋、趙偉翔等人承租民宿當詐騙集團「控房」據點，法院將孫、趙等人重判。前彰化地檢署檢察官、執業律師鄭智文說，以民宿為據點的控房，都以高薪為幌子，吸引「自願被關」的人進來，這些「車主」（提領詐款者）先提供「入場券」給詐團，此入場券就是提供個人銀行帳戶給詐欺集團行騙洗錢，「車主」每天吃好、睡好，等著領錢，被警察查獲之後，卻得扛下刑事與民事賠償之責。

在被囚的「車主」張男指引下，警方才能奇襲破獲民宿據點抓人，張男雖立功卻仍判刑，且未獲緩刑，得吃十個月牢飯。鄭智文說，主因是法官認定張男仍是詐騙共犯，他在被圈禁期間，沒有想辦法脫逃求救，遲至辦理提款卡時，行員發現異狀報警才自承犯罪，減刑也就有限。

鄭智文指出，這種控房或車手集團，往往是「逐民宿、摩鐵而居」，整天被關在裡面「監管」，無所事事、好吃、好睡，連民宿老闆都不知房客是「車主」與「控車手」，一旦「車主」提供的帳戶被通報為警示帳戶，待在該民宿的任務就結束，所有人移往下一個據點。

鄭智文強調，通常這種圈禁型的控房，因為「養的（控制）人多」，詐騙金額動輒上百萬或上千萬，如果警察沒抓到詐騙者，最後得由被抓的「車主」等人扛起賠償責任，民眾切勿貪圖眼前利益而入坑。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

