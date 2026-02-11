為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    律師︰高薪誘「車主」帳戶成入場券 賠償全扛

    2026/02/11 05:30 記者顏宏駿／彰化報導
    警方在張男的指引下， 瓦解以民宿 為據點的車手集團。 （警方提供）

    警方在張男的指引下， 瓦解以民宿 為據點的車手集團。 （警方提供）

    警方破獲男子孫威棋、趙偉翔等人承租民宿當詐騙集團「控房」據點，法院將孫、趙等人重判。前彰化地檢署檢察官、執業律師鄭智文說，以民宿為據點的控房，都以高薪為幌子，吸引「自願被關」的人進來，這些「車主」（提領詐款者）先提供「入場券」給詐團，此入場券就是提供個人銀行帳戶給詐欺集團行騙洗錢，「車主」每天吃好、睡好，等著領錢，被警察查獲之後，卻得扛下刑事與民事賠償之責。

    在被囚的「車主」張男指引下，警方才能奇襲破獲民宿據點抓人，張男雖立功卻仍判刑，且未獲緩刑，得吃十個月牢飯。鄭智文說，主因是法官認定張男仍是詐騙共犯，他在被圈禁期間，沒有想辦法脫逃求救，遲至辦理提款卡時，行員發現異狀報警才自承犯罪，減刑也就有限。

    鄭智文指出，這種控房或車手集團，往往是「逐民宿、摩鐵而居」，整天被關在裡面「監管」，無所事事、好吃、好睡，連民宿老闆都不知房客是「車主」與「控車手」，一旦「車主」提供的帳戶被通報為警示帳戶，待在該民宿的任務就結束，所有人移往下一個據點。

    鄭智文強調，通常這種圈禁型的控房，因為「養的（控制）人多」，詐騙金額動輒上百萬或上千萬，如果警察沒抓到詐騙者，最後得由被抓的「車主」等人扛起賠償責任，民眾切勿貪圖眼前利益而入坑。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播