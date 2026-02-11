為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    民宿淪豬仔控房 囚車手提款

    2026/02/11 05:30 記者顏宏駿／彰化報導
    張男被關在民宿，與同夥外出提款 時被逮。 （警方提供）

    張男被關在民宿，與同夥外出提款 時被逮。 （警方提供）

    男子孫威棋、趙偉翔等人二〇二二年承租彰化縣民宿，當詐欺集團的「控房」，把誤信「月薪十萬」徵人廣告的廿歲張姓男子，關在民宿內「圈管」，猶如在東南亞詐騙園區的「豬仔」，再押到銀行申辦帳戶交給詐團，行員察覺異狀報警，彰化警方在張男指引下瓦解這個「控房集團」，共三人受騙一二〇〇萬元，彰化地院依加重詐欺、私行拘禁罪重判孫男六年三月、趙男五年一月、四名「控車手」三年十月至五年九月徒刑。

    張男是被害人也是嫌犯 判10月

    值得警惕的是，此案被害人也同時是嫌犯，張男雖協助警方破案，但他也因申辦三個銀行帳戶給詐團，被彰化地院依幫助共同詐欺取財罪判刑十月，併科罰金十萬元，另外，四名互相監控的「控車手（又稱監控手）」中，判刑最輕的六十多歲楊姓婦人，雖坦承犯行且繳回犯罪所得一萬六千元，法官仍判處三年一月徒刑。

    判決書與警方調查顯示，孫威棋是「控房」負責人，趙偉翔負責押「車主」到銀行開戶，戴煒庭（判刑五年九月）與楊婦等四名「控車手」，二〇二二年十一月十三日起入住設於民宿的「控房」，張男十七日見徵才廣告登門，被孫男等人囚禁於民宿，以防張男報警或黑吃黑，再由趙偉翔帶到銀行開設三個帳戶，之後有三人受騙，匯款各三百萬、六百萬與三百萬至張男三個帳戶。

    這群人在廿一日中午轉移「控房」到另一處民宿，當天下午孫、趙押張男到銀行辦提款卡，行員發現是警示帳戶報警，警方當場抓到三人。

    張男告訴警察，他是被「月薪十萬、包吃包住、免出國」徵人廣告吸引，囚禁民宿五天，「我是人肉提款機」，警方在張男帶領下到民宿拘捕四名「控車手」，四人宣稱被高薪吸引，在民宿辦公、打雜或相互看管。

    這六人雖不是直接詐騙一二〇〇萬元的騙徒，但法官援用「犯罪支配理論」觀點，亦即六人是騙到一二〇〇萬元的犯罪中，不可或缺的人，六人監控、帶張男辦銀行帳戶，詐欺集團騙一二〇〇萬元的犯罪才能實現，依加重詐欺罪的共同正犯等罪名重判六人，可上訴。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播