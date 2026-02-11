民宿淪豬仔控房 囚車手提款

張男被關在民宿，與同夥外出提款 時被逮。 （警方提供）

男子孫威棋、趙偉翔等人二〇二二年承租彰化縣民宿，當詐欺集團的「控房」，把誤信「月薪十萬」徵人廣告的廿歲張姓男子，關在民宿內「圈管」，猶如在東南亞詐騙園區的「豬仔」，再押到銀行申辦帳戶交給詐團，行員察覺異狀報警，彰化警方在張男指引下瓦解這個「控房集團」，共三人受騙一二〇〇萬元，彰化地院依加重詐欺、私行拘禁罪重判孫男六年三月、趙男五年一月、四名「控車手」三年十月至五年九月徒刑。

張男是被害人也是嫌犯 判10月

值得警惕的是，此案被害人也同時是嫌犯，張男雖協助警方破案，但他也因申辦三個銀行帳戶給詐團，被彰化地院依幫助共同詐欺取財罪判刑十月，併科罰金十萬元，另外，四名互相監控的「控車手（又稱監控手）」中，判刑最輕的六十多歲楊姓婦人，雖坦承犯行且繳回犯罪所得一萬六千元，法官仍判處三年一月徒刑。

判決書與警方調查顯示，孫威棋是「控房」負責人，趙偉翔負責押「車主」到銀行開戶，戴煒庭（判刑五年九月）與楊婦等四名「控車手」，二〇二二年十一月十三日起入住設於民宿的「控房」，張男十七日見徵才廣告登門，被孫男等人囚禁於民宿，以防張男報警或黑吃黑，再由趙偉翔帶到銀行開設三個帳戶，之後有三人受騙，匯款各三百萬、六百萬與三百萬至張男三個帳戶。

這群人在廿一日中午轉移「控房」到另一處民宿，當天下午孫、趙押張男到銀行辦提款卡，行員發現是警示帳戶報警，警方當場抓到三人。

張男告訴警察，他是被「月薪十萬、包吃包住、免出國」徵人廣告吸引，囚禁民宿五天，「我是人肉提款機」，警方在張男帶領下到民宿拘捕四名「控車手」，四人宣稱被高薪吸引，在民宿辦公、打雜或相互看管。

這六人雖不是直接詐騙一二〇〇萬元的騙徒，但法官援用「犯罪支配理論」觀點，亦即六人是騙到一二〇〇萬元的犯罪中，不可或缺的人，六人監控、帶張男辦銀行帳戶，詐欺集團騙一二〇〇萬元的犯罪才能實現，依加重詐欺罪的共同正犯等罪名重判六人，可上訴。

