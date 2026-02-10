為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    搶嘉市銀樓4兩金鍊 驚慌跌倒落網

    2026/02/10 05:30 記者丁偉杰、王善嬿／嘉義報導
    警方在民眾協助下迅速圍捕到涉嫌搶奪金項鍊的 張姓男子。 （民眾提供）

    年關將近，黃金價格持續攀升，張姓男子昨下午到嘉市東市場某銀樓佯稱要買金飾，趁機搶走一條重達四兩多金項鍊（市值約八十三萬元）奪門而出後，欲騎機車逃逸，銀樓老闆娘追出門大喊「搶劫」，張男受驚嚇跌跤，一旁熱心民眾見狀立即上前，與趕到的員警合力將張男制伏送辦。

    警方調查，昨下午二點多，張男（四十七歲，無業，有毒品等前科）進入銀樓後，佯裝挑選金飾，最後選中一條重達四兩多金項鍊後，趁機奪門而出，準備騎乘放在銀樓附近的機車逃逸，此時銀樓老闆娘也隨後追出門，大聲呼救「搶劫」，引來附近民眾注意。

    張男疑似被銀樓老闆娘喊叫聲嚇到，他一緊張跌了跤，還沒騎走機車就被一旁多位熱心民眾攔住去路，距離銀樓數百公尺遠的南門派出所獲報，呼叫線上巡邏警網趕抵後，與現場多位熱心民眾合力將張男制伏，當場起獲遭搶奪的金項鍊。

    張男落網時，員警欲上手銬，他一直強調「不用銬啦，我不會跑了」。有民眾說，張男犯案時將機車停在銀樓附近未熄火，前天曾到銀樓附近提前查探地形與逃跑路線，「挑一個人多的市場，這腦真的是進水」、「應該是故意被抓的」。訊後被依搶奪罪嫌移送檢方偵辦。

