假送張忠謀自傳騙3千萬／女車手運1.4公斤海洛因 入境被逮

廖女入境時遭到警方逮捕，並搜出她夾藏1公斤多毒品海洛因。（記者陸運鋒翻攝）

台北市大安區一名陳姓老婦人落入投資詐騙陷阱，誤信詐騙集團在社群網站投放「贈送台積電創辦人張忠謀自傳廣告」，短短三個月被騙走三千餘萬元，警方獲報展開追查，鎖定其中廖姓女車手出入境資訊，專案小組前往桃園國際機場逮人時，還意外發現她夾藏一公斤多毒品海洛因入境，詢後移送偵辦。

警方調查，已退休的陳婦去年十一月在臉書看見「張忠謀免費贈送兩萬本自傳的廣告」，點擊後加入Line投資群組，詐團成員以高獲利、穩賺不賠等話術洗腦投資股票，陳婦陸續與詐團車手面交十九次，共交付三二七二萬元款項，直到今年初陳婦想出金時，對方稱須繳交安保費且一再拖延，才恍然大悟驚覺受騙報案。

警方表示，本案共有十六名車手陸續查緝到案，他們均在大台北地區的公園旁、天橋下或有遮蔽物的地方取款，其中四十八歲廖姓女車手，負責收取第十三次三百萬元款項，經過濾監視影像及追查金流後鎖定身分，比對出境資料，發現她上月廿四日出境前往柬埔寨，隨即通報申請境管，且掌握廖女將在上月卅日入境。

警方指出，廖女當天從桃園機場入境時，專案小組早已佈署警力守候，隨後在託運的行李箱內，搜出以鋁箔包裝偽裝成洗衣粉的海洛因毒品（毛重一點四一五公斤），黑市價格至少六百萬元。

廖女供稱當初在網路應徵外務員工作，取款後直接交給上游，並依指示前往柬埔寨領取包裹，不清楚內容物為何；警詢後將廖女依違反毒品危害防制條例、詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送台北地檢署偵辦，法院裁定羈押，正持續追查其他共犯。

廖姓女車手（前）從柬埔寨入境，警方（後）持拘票、搜索票將其拘提到案。 （記者陸運鋒翻攝）

