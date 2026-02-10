嗆出獄殺全家》燒死刺青店夫婦 縱火犯判無期定讞

屏東廿二歲男子許濸雄三年前與刺青店因預約細故起爭執，竟縱火燒刺青店造成老闆黃姓夫婦死亡。（資料照）

屏東廿二歲男子許濸雄，三年前與刺青店因預約細故起爭執，竟縱火燒刺青店造成老闆黃姓夫婦死亡，收押在看守所還揚言「出獄要殺他全家、殺警察」；屏東地院國民法庭依殺人等罪將許男判處無期徒刑，高等法院高雄分院維持原判，最高法院亦駁回檢、辯上訴定讞。

判決指出，許男於二〇二二年曾三度到屏東市黃姓夫婦經營的刺青工作室紋身，並非不知該店採預約制，但二〇二三年十月廿一日，他未預約就直接到工作室要求紋身，黃男要求他到外面排隊，許男不從，黃男疑驅趕他離開，雙方發生口角不快。

許男心生不滿，同月廿九日凌晨，先騎車到加油站買汽油，再轉往五金百貨行買火柴，到刺青工作室一樓朝大門外的兩輛機車潑灑汽油，再以打火機點燃，隨即逃逸。

火勢猛烈瞬間波及整間工作室，黃姓夫婦於睡夢中驚醒，已來不及逃避，雖被消防人員救出，但皆傷重昏迷，同日凌晨五時許，黃妻因一氧化碳中毒及大面積燒傷而死亡，黃男經急救七天，延至隔月五日死亡。

警方事後逮捕許濸雄，他辯稱自己患憂鬱症，引火只是想警告對方，沒想到會鬧出人命。檢方依殺人、放火燒毀住宅未遂罪起訴。

一審屏東地院國民法官庭將許男判處無期徒刑、褫奪公權終身。黃父判後受訪說，許男在看守所會客時說，出獄後要殺他們全家和作證的警察和證人，很擔心害怕喪盡天良的殺人魔出來後要過著恐懼的生活。

檢、辯皆上訴，高雄高分院認為一審認事用法並無不當，駁回兩造上訴；最高法院也維持原判，全案定讞。

