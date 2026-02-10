全台公園當毒庫 買家付款自行挖毒／警破埋包販毒鏈 扣黑市價逾億元毒品

警方在公園和山區挖出毒品，並查扣大批毒品。（記者王冠仁攝及翻攝）

新北市廿九歲呂姓男子是販毒集團首腦，為躲避警方釣魚追捕，他以「埋包藏寶」手法來運送、分裝、販售毒品，全台多處公園都是「藏毒地」，再由買家自行「挖毒」，降低雙方交付時被抓的風險，台北市刑警大隊數月追查，調閱上百支監視器更出動無人機隊，成功查扣上億毒品、逮捕呂等十六人到案。

本案源於台北市保安警察大隊去年三月於濱江街攔查一輛可疑車，車內查獲大麻等大量毒品，警方逮捕駕車的卅五歲竹聯幫仁堂洪姓成員，溯源追查，勾勒出這組販毒集團的樣貌。

警方調查，販毒集團呂姓主嫌與境外毒梟搭上線，以貨運方式走私毒品來台，毒品運抵中部港口，呂派潘姓、陳姓越南移工接貨，將毒品運至新竹、苗栗山區。

呂再派梨姓、丁姓、馮姓越南移工接手，把毒埋在竹苗山區，由黃姓、錢姓同夥挖出毒品拆成中型包裝，再把毒品埋藏在郊區空曠處，最後由洪姓、蘇姓、張姓同夥再次挖毒，分成小包，埋藏在市區公園等地。呂透過社群、通訊軟體販毒，買家以無摺存款、虛擬貨幣付款後，他才提供埋毒資訊與影像，由買家自行挖毒。

警方發動十二波搜索，逮捕呂等十六人，查獲古柯鹼兩百克、各式大麻毒品逾卅公斤、毒郵票等各類新興毒品超過五千包，黑市價逾億元。

警方說，呂為避免旗下成員藏毒時被警方蒐證，還會刻意等待七至十天，再派人挖取；他都派人在深夜埋毒，並以石頭、垃圾、泡麵碗做標記，北市的社子、塔城等公園，甚至是士林夜市旁空地，都曾被埋毒。

據悉，呂落網後矢口否認販毒，但警方根據事證掌握他是主嫌，將呂等十六人依毒品、組織犯罪罪嫌送辦，台北地檢署近日偵查終結，將呂等人起訴，另擴大追查境外毒品來源與在台販毒管道。

呂嫌的手下成員回報埋藏資訊。（記者王冠仁翻攝）

