「母9歲生娃、月產兩胎」戶口亂報逾70年／裕隆老臣戚維功修正家譜勝訴 保住遺產

戶籍示意圖 （AI生成圖）

一場延宕七十年的戶籍錯誤，意外揭開裕隆集團輔政老臣戚維功的家族遷徙祕辛！早年兩岸遷徙與戶政登記混亂，導致戚母名下出現九歲產子、一個月連生兩胎等記載，包括連堂親皆列為親生子女。士林地方法院審結，認為這份存放逾半世紀的紀錄違反生理常理，判決這些名義上的手足無遺產繼承權，還原家族真實血緣。

據指出，戚母過世後留下遺產，除多筆銀行存款，包括證券投資，判決中並未揭露實際金額。戚維功在裕隆集團服務數十年，被視為輔佐嚴家兩代、穩定軍心的關鍵老臣，二〇一四年接任嘉裕西服董事長並長期掌理台元紡織；嚴凱泰辭世後、嚴陳莉蓮接掌集團的艱難時期，他受命進入五人決策小組，成為推動轉型、化解財務危機的支柱，直至二〇二一年因組織調整退休，象徵裕隆老臣輔政時代正式落幕。

請繼續往下閱讀...

母名下8子女 7人非親生

這位曾替裕隆穩住江山的關鍵人物，晚年卻為遺產糾紛對簿公堂。此次官司戚維功主張母親二〇二四年五月過世後留下遺產，但戶籍資料上卻記載母親名下共有八名子女；事實上，除了戚本身，其餘七人中，有六人（含一名已故）為父親在中國時期與元配所生，另一人甚至是堂兄。

戚維功表示，父親隨軍隊撤退來台時，因戶政制度尚未完善，申報戶口時將在中國出生的子女全部掛在台灣妻子名下，導致母親被登記為九歲就生下長子，次子與三子的出生日期僅相差一個月，甚至部分子女出生時，母親尚未滿十四歲。

父隨軍遷台亂報戶口

戚家其中一名被告庭訊時，坦承戶口確為亂報，並表示他當年來台僅三歲，並指戚母從未有過扶養，與兄姊皆由父親另請奶媽照顧。而其他兄姊皆已年邁且定居海外，多年未與台灣聯繫，認同自己並無繼承權，不願捲入遺產爭奪。

法院審理認為，九歲產子或兩胎僅隔一個月出生實屬不可能，另調閱出入境紀錄，發現其他被告遷居美國數十年，從未回台探視、奔喪或祭拜，顯違背一般母子親情，審酌相關親屬老照片及自白，認定被告等六人與戚母之間未有血緣關係亦無收養意願，判決戚維功勝訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法