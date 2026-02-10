苗栗三灣擬普發5千元 財源竟是前鄉長貪污、廠商繳庫罰金

苗栗縣三灣鄉擬普發5000元，財源竟是前鄉長温志強任內涉貪污、廠商繳回公庫罰金。（資料照）

苗栗縣三灣鄉緊鄰縣內人口最多的頭份市，但人口外移嚴重，目前全鄉人口約五千六百人，新竹縣橫山鄉去年十一月普發五千元，三灣鄉鄉代會近期臨時會也提案並通過普發鄉民每人五千元，鄉公所將研擬相關自治條例後發放。三灣鄉代表會主席邱騰森指出，發放財源為前鄉長温志強任內涉貪收賄，行賄廠商依法院判決繳回公庫之罰金；並涵蓋三灣鄉公所向涉案廠商提起訴訟，請求償還之相關款項約三千二百萬元。

罰金若進鄉公所公庫 苗栗縣府：就依公所規定辦理

三灣鄉長李運光表示，公所將依法配合辦理後續流程。苗栗縣政府秘書長陳斌山則指出，如果沒收或繳回的犯罪所得進入國庫，就依照中央分配的辦法處理，進了鄉公所公庫，就依鄉公所的規定辦理。

至於領取資格？邱騰森說，將由鄉公所研擬相關自治條例後送交代表會審議，預計農曆年後會召開臨時會或於定期會審議通過後發放。

對於三灣鄉普發五千元的財源，曾任檢察官的律師翁偉倫認為，沒收或繳回的犯罪所得、易科罰金，以及緩刑附帶的支付公庫金，是進入「國庫」，由中央依據「財政收支劃分法」統籌分配，不會以專款方式回到鄉鎮公所。

翁指出，至於鄉鎮公所向廠商求償，屬民事糾紛，但須待勝訴確定金額，才可強制執行進入鄉鎮財庫。取回的金額也應用於彌補公所受到的損害（如工程延宕、預算虛擲）之用，嚴格而言並非收入、而是停損，不能用來發錢了事。

