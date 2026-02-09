鳳山鐵皮加蓋民宅惡火 1人1貓喪命

高雄市鳳山區一棟三樓鐵皮加蓋透 天厝昨天發生火警，造成一人一貓 死亡。 （民眾提供）

高雄市鳳山區保泰路一棟三樓鐵皮加蓋透天厝昨天發生火警，造成顏姓男子及寵物貓燒成焦屍，消防局初步研判起火原因電氣因素電線走火，尤其未安裝住警器及早察覺火災發生，且屋內裝潢易燃材質加速燃燒，又加裝鐵窗阻斷逃生，導致難以挽回的悲劇，詳細起火原因由火調科調查。

疑電線走火 鐵窗斷逃生路

顏家四代同堂，透天厝原本住有七人，昨天凌晨發生火警時，長孫夫婦外出工作，八十多歲屋主等四人分住一至二樓，自行下樓逃出；顏姓孫子（三十五歲）獨自住在鐵皮加蓋的三樓，因逃生不及受困火場，消防人員撲滅火勢後，赫見顏男罹難。

警消勘驗火警現場，研判起火點為二樓房間，顏家雖領有住警器卻未安裝，尤其五甲消防分隊距離顏家很近，派車前往不需要五分鐘，但消防車獲報前往搶救時，現場火勢已很大，二、三樓不斷竄出火煙，很快陷入火海，最終全面燃燒。

顏家屋齡達五十年，屋內為早期木板等易燃材質隔間，火災發生加速燃燒，若室內有安裝住警器，只要發現煙霧就能及早警示火災發生，爭取火災更多逃生時間。

此外，顏男住在鐵皮加蓋三樓前房，火警發生時逃至後房，雖有對外窗戶，卻加裝鐵窗，阻斷逃生之路。

消防局提醒民眾注意用電安全，避免延長線超載等，並裝設住警器，有風險地方都要裝，才能發揮及早示警效果，切勿使用易燃材質隔間，尤其加裝鐵窗應留開口以利逃生。

