自由日日Shoot》醫師遭詐7200萬／警方解析詐騙心理 教親友關鍵話術勸回頭

新竹一名醫師誤信投資詐騙，甚至車手被抓了，醫師仍堅信投資的錢能賺回來，最終被騙七千兩百萬元。很多人或許都很納悶，為什麼政府整天打詐防詐，詐騙案件卻依然居高不下？實務案例中，有詐騙案件被害人即使接到親友提醒，卻依然持續匯款或配合詐團要求。為此警方設計了幾個版本，讓親友可選擇該如何勸說，讓被害人即時回頭，以免越陷越深。

被害人想翻本 越陷越深

一般而言，被害人講不聽的原因常見於已投入金額較大，怕前功盡棄、或對方以情感信任與專業形象操控、被害人認為自己不會受騙、對外界提醒產生抗拒心理等，以致只要還能匯錢，就「還在賭翻本」，直到不能再匯，幻想才開始崩塌。很多人就是在匯出「最後一筆」之後才醒來。

勸說不指責、不說教、給台階

警方表示，勸說的重點在於「不指責、不說教、給台階」。民眾可根據關係親疏，選一個最適合的版本幫助當事人，首先是溫情求證版（適合父母、長輩），例如「爸／媽，最近看到新聞說有跟你現在參與的項目一模一樣的手法，心裡真的很不安，昨晚都睡不好。我不是想擋你發財，只是不想看你辛苦錢不見。能不能答應我，在下一次匯款前，我們一起打一六五反詐騙專線問一下？如果一六五說沒問題，我就支持你。我是因為太在乎你才開口的，拜託你了。」

其次是理智測試版（適合朋友、平輩）：「兄弟姊妹，我知道你對這投資很有信心，但我剛看到有人被同樣的套路騙了。聽我一次，你現在試著領一筆小錢出來，看能不能順利入帳。如果對方要你先付保證金、稅金才能領，那就絕對是詐騙。不要再投錢進去測試了，那是無底洞，我們先確認這筆錢拿不拿得回來再說。」

讓當事人覺得被在乎

還有硬核止損版（適合快要陷進去、準備大額匯款的人）：「我知道你現在可能聽不進去，但這是我最後的提醒：真正的投資平台絕對不會讓你匯款到個人戶頭。我已經幫你查過這個LINE ID/網址了，警政署已經標註為詐騙。請你現在停下來，冷靜想一想。」要把焦點放在「人」而不是「錢」，讓當事人不是「被糾正」，而是「被在乎」。

