少年車手吞贓款遭押 警瓦解詐團

「明天就要被打死了」 少年車手恐波及家人急報案

彰化有一個以「紅冰」為首的車手集團，並以每人一萬元對外招募車手，二名就讀國中的少年車手「初登場」竟見錢眼開，「私吞」其中一筆九十六萬元贓款，集團押走其中一名車手，暴力逼問贓款下落，少年車手惟恐波及家人，嚇到說「我會想辦法還」，獲釋後急奔警局報案，警方因此瓦解此車手集團。

該案經彰化地院審理，帶頭押人的蕭男，被依組織犯罪條例、恐嚇取財罪判刑三年，協助押人的柯男、謝男分別被判二年四月、八個月徒刑。至於主嫌「紅冰」，尚在追緝中。

帶頭押人蕭男判刑3年

判決書指出，「紅冰」在Telegram成立車手群組，以每人一萬元為代價招募車手，並把觸角伸向國中校園。

二〇二三年一名林姓女被害人接到詐團來電，稱其積欠電費，又涉嫌洗錢，要她把帳戶內的款項提領出來，交給檢察官監管。車手集團的陳姓少年接獲指示，到林女住處收款九十六萬元，再交給潘姓少年，陳、潘兩人疑見錢眼開「私吞」九十六萬元。

「紅冰」得知贓款少九十六萬元，在群組稱，要找潘「聊天」，雙方約在員林公園見面，潘稱「九十六萬被陳拿走，我不知道」，但被蕭男押去見「紅冰」，潘依舊否認私吞，但被「紅冰」甩了多次巴掌，柯男、謝男還一一「問候」其家人的名字，潘嚇到說「九十六萬我會還」才得以脫身。

警方另發現兩起詐騙案

潘用手機告訴友人「我明天就要被打死了，怎麼辦？我的家人也有麻煩，他們一次十人輪流逼問…」。旋即急衝員林警分局報案，警方立即瓦解該車手集團，從查扣的手機，另發現二起詐騙案，共查扣一〇三萬元現金。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

