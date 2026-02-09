不滿土地被重劃 警方前天才安撫…曾翁揚言要去總統府抗議

警方將73歲翁曾世源送辦。（記者王冠仁攝）

七十三歲老翁曾世源昨天到台北捷運大安森林公園站、善導寺站男廁縱火，犯案十分鐘後即被警方逮到，依公共危險罪嫌送辦。台中市神岡區社口里長陳金地表示，曾翁是台中市神岡大夫第重劃自救會會長，因不願土地被重劃，四處陳情未果，之前即曾揚言到總統府抗議，他和警方七日才到其住家安撫，不料，曾翁竟跑到台北縱火。

曾翁因不願土地被劃入台中市神岡區大夫第自辦重劃區，二〇一四年成立自救會，多年來四處陳情、抗議、訴訟，當地里長陳金地表示，曾翁認為當地是高速公路豐原交流道特定區，原本就有兩條都市計劃道路要開闢，但業者自辦重劃，不僅沒有公園等公共設施，地主還只能分回五十七％的土地，相當不公，因此不願加入重劃，盼政府以都市計劃道路徵收。

陳金地說，十天前即接獲曾翁揚言要去總統府抗議，加上自救會向法院提起「確認自辦市地重劃區重劃會不成立」訴訟，最高法院去年判決要自救會跟重劃會協調，但二月六日重劃委員會原本要開會卻流會，他獲知後就會同警方前往安撫曾翁，不料，還是發生這種事情。

豐原警分局員警表示，曾翁平常情緒比較不穩定，警方常前往探視加以關心，安撫其情緒，由於曾翁為獨居老人，平常沒有手機，平常以自行車為交通工具，前兩天警方才前去拜訪，並贈送物資給曾翁，曾翁表示想去抗議，沒想到他竟然以縱火的行為引發社會關注。

神岡大夫第重劃為自辦重劃，由於引用舊法規，引發爭議，之前中市議員曾陪同台中市神岡大夫第重劃自救會成員向監察委員陳情，希望比照高雄大寮伍厝自辦重劃區，將不願參加重劃的地主准予剔除，要求中市府比照辦理。

中市府︰訴訟案法院審理中

台中市政府表示，神岡區大夫第自辦市地重劃區訴訟案由法院審理中，該自辦重劃區已自二〇一八年五月暫緩施工。自辦重劃依司法見解具高度私法自治，地主與重劃會發生爭議屬私權爭議，應循民事訴訟解決，市府尊重司法判決，立場絕不偏頗，依法保障地主權益。

