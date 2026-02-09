北捷廁所1天兩度縱火 警10分鐘逮捕

73歲翁曾世源昨在北捷善導寺站男廁縱火後離去，犯案後不到十分鐘，即被警方逮捕送辦。 （記者王冠仁攝及翻攝）

台中重劃自救會會長 涉公共危險送辦

台北捷運大安森林公園站男廁昨中午遭人縱火，因北捷去年十二月才發生妨害兵役通緝犯張文隨機殺人案，警方不敢大意，立即鎖定縱火者衣著特徵全力追捕，當天下午二時許，縱火者又前往善導寺站廁所犯案後不到十分鐘，即被警方逮獲，幸虧兩起火警無人傷亡，經查，縱火者是台中市神岡區「大夫第自辦重劃區居民自救會」會長曾世源，他不願參加重劃，但長年四處陳情卻未獲重視，才放火欲引發社會關注其訴求，警方訊後將他依涉犯公共危險罪嫌送辦。

台北市消防局昨中午十一時許獲報，北捷大安森林公園站地下一樓出口旁男廁發生火警，下午二時，善導寺站內男廁也發生火警。這兩起火警消防員到場時，火勢都已被站務人員拿滅火器撲滅，有明顯人為縱火跡象，兩起火警狀況相同。

請繼續往下閱讀...

警方調查，七十三歲男子曾世源昨早近九時，從台中豐原火車站搭火車北上，十一時許抵達台北車站；他轉乘北捷前往大安森林公園站男廁，從隨身背包拿出自備的稻草，將稻草放在地上再加入汽油後以打火機點燃縱火。

曾縱火後搭公車到北車附近，步行到台鐵大樓放置四封陳情信，再走去西門町沿途去超商買飯糰果腹還在騎樓處換裝。他原穿橘色外套、白帽，換裝成米白色外套與藍帽後，再從北捷西門町站去善導寺站，於男廁以同樣手法二度縱火。

警方在確認首起火警是縱火後，即鎖定縱火者衣著特徵追查，發現縱火者前往北車。警方啟動線上攔截圍捕，在第二起縱火案後十分鐘，於仁愛路、林森南路口附近發現一名男子，其外套與帽子雖然不同，但背包與鞋子與縱火者相符，警方將其攔下後逮捕。北捷也回應，兩起事件未影響系統營運。

曾世源會長是台大外文系 曾日本留學

據了解，曾世源是台灣大學外文系畢業高材生，大學畢業後曾去日本留學，並且從事日語、英語以及圍棋教學工作多年，也編譯相關圍棋書籍。他與多名地主不願意參加重劃，十多年前成立自救會四處陳情、訴訟，他不滿訴求長期未受重視，才會跑來台北並挑選自己熟悉的兩個捷運站縱火，想引起社會關注。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法