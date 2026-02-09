為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    北捷廁所1天兩度縱火 警10分鐘逮捕

    2026/02/09 05:30 記者王冠仁、董冠怡／台北報導
    73歲翁曾世源昨在北捷善導寺站男廁縱火後離去，犯案後不到十分鐘，即被警方逮捕送辦。 （記者王冠仁攝及翻攝）

    73歲翁曾世源昨在北捷善導寺站男廁縱火後離去，犯案後不到十分鐘，即被警方逮捕送辦。 （記者王冠仁攝及翻攝）

    台中重劃自救會會長 涉公共危險送辦

    台北捷運大安森林公園站男廁昨中午遭人縱火，因北捷去年十二月才發生妨害兵役通緝犯張文隨機殺人案，警方不敢大意，立即鎖定縱火者衣著特徵全力追捕，當天下午二時許，縱火者又前往善導寺站廁所犯案後不到十分鐘，即被警方逮獲，幸虧兩起火警無人傷亡，經查，縱火者是台中市神岡區「大夫第自辦重劃區居民自救會」會長曾世源，他不願參加重劃，但長年四處陳情卻未獲重視，才放火欲引發社會關注其訴求，警方訊後將他依涉犯公共危險罪嫌送辦。

    台北市消防局昨中午十一時許獲報，北捷大安森林公園站地下一樓出口旁男廁發生火警，下午二時，善導寺站內男廁也發生火警。這兩起火警消防員到場時，火勢都已被站務人員拿滅火器撲滅，有明顯人為縱火跡象，兩起火警狀況相同。

    警方調查，七十三歲男子曾世源昨早近九時，從台中豐原火車站搭火車北上，十一時許抵達台北車站；他轉乘北捷前往大安森林公園站男廁，從隨身背包拿出自備的稻草，將稻草放在地上再加入汽油後以打火機點燃縱火。

    曾縱火後搭公車到北車附近，步行到台鐵大樓放置四封陳情信，再走去西門町沿途去超商買飯糰果腹還在騎樓處換裝。他原穿橘色外套、白帽，換裝成米白色外套與藍帽後，再從北捷西門町站去善導寺站，於男廁以同樣手法二度縱火。

    警方在確認首起火警是縱火後，即鎖定縱火者衣著特徵追查，發現縱火者前往北車。警方啟動線上攔截圍捕，在第二起縱火案後十分鐘，於仁愛路、林森南路口附近發現一名男子，其外套與帽子雖然不同，但背包與鞋子與縱火者相符，警方將其攔下後逮捕。北捷也回應，兩起事件未影響系統營運。

    曾世源會長是台大外文系 曾日本留學

    據了解，曾世源是台灣大學外文系畢業高材生，大學畢業後曾去日本留學，並且從事日語、英語以及圍棋教學工作多年，也編譯相關圍棋書籍。他與多名地主不願意參加重劃，十多年前成立自救會四處陳情、訴訟，他不滿訴求長期未受重視，才會跑來台北並挑選自己熟悉的兩個捷運站縱火，想引起社會關注。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播