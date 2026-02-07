為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    勤美創辦人何明憲 要坐牢了

    2026/02/07 05:30 記者張文川／台北報導
    上市公司勤美集團創辦人何明憲，被判刑3年2月定讞，須入獄。（資料照）

    上市公司勤美集團創辦人何明憲，被判刑3年2月定讞，須入獄。（資料照）

    侵占子公司7千萬 纏訟逾15年 判3年2月定讞 啟動防逃

    上市公司勤美集團創辦人何明憲，將勤美子公司付給勁林資產公司的報酬回流自己口袋，一審一度獲判無罪，之後皆判有罪；高等法院台南分院更三審去年四月依證券交易法特別背信罪，判何三年二月徒刑，發還、沒收或追徵犯罪所得七〇〇九萬元，最高法院駁回上訴定讞，因須入獄，法院已通知檢方啟動防逃機制。

    被列為共犯的律師、勁林資產公司負責人凃錦樹，被判刑三年一併定讞，但凃錦樹涉入多件金融犯罪，審理期間棄保潛逃，通緝中。

    共犯律師凃錦樹

    多案在身 早逃了

    判決指出，何、凃藉由「大廣三不良債權」、「金典酒店不良債權」交易過程，朋分勤美、太子建設的子公司「日華投資」、「日華資產」交付給勁林公司的服務報酬。勁林取得日華投資支付購買大廣三債權的報酬後，將其中三五〇九萬元匯到何的帳戶，又把日華資產支付金典酒店債權報酬中的三五〇〇萬元匯到何的帳戶。

    二人辯稱是何明憲應凃錦樹之邀，參與台南「小東路」不良債權投資案的報酬，非朋分日華兩公司的報酬，更不是回扣，二〇一一年十一月獲台南地院判決無罪，但台南高分院改判有罪，何、凃各被判刑十年，更一審、更二審均減刑，更三審仍判有罪，因纏訟逾八年，依刑事妥速審判法減刑，量處何三年二月、凃三年徒刑，昨天定讞。

