檢察總長大熱門／政次徐錫祥 擬接最高檢主任

法務部政務次長徐錫祥，擬接任最高檢察署主任檢察官。

法務部昨天公布新任檢察長、全國各地檢署檢察長調動與調任司法行政職務共十九名異動名單。由於檢察總長邢泰釗將於五月間任期屆滿，據了解，法務部政務次長徐錫祥，擬將接任最高檢察署主任檢察官；司法官學院（舊稱司法官訓練所）卅一期結業的徐錫祥，曾擔任新北等多個地檢署檢察長，更曾借調國安局擔任副局長，擁有豐富實務偵查犯罪及行政歷練，更具國家安全視野，被視為下一任檢察總長的熱門人選之一。

馮成肅貪亮眼 擬升常次

據指出，徐錫祥若接任最高檢主任檢察官，政務次長遺缺擬由同樣具備豐富辦案及行政經驗的常務次長黃謀信接任；廉政署長馮成因肅貪成績亮眼，可望升任常務次長。另外，法務部法制司長洪家原接任台中地檢署檢察長後，遺缺擬由台中地檢署檢察長張介欽接任；彰化地檢署檢察長謝名冠擬將接任廉政署長，相關司法行政職務異動，法務部將報請行政院核定。

檢察行政職 報院核定

由於邢泰釗四年任期將於五月屆滿，總統須提名新任總長人選送交立法院同意，也因此，徐錫祥這次異動，被視為可能的新任總長人選之一，且若立法院審查不順利，徐錫祥也可能獲指派以最高檢主任檢察官身分代理總長，以避免最高檢空轉。

徐錫祥原為台中師專畢業、當過小學老師，每天下課後到中興法商法律系（今台北大學）夜間部就讀，一九九〇年通過司法官特考及律師考試，並完成中興法商法律研究所碩士學位；他進入檢察體系後在台中地檢署服務，並歷任金門、彰化、台中地檢署主任檢察官、行政院海岸巡防署政風處處長、金門、新竹、彰化、新北地檢署檢察長及高檢署主任檢察官等重要職務，二〇二三年借調出任國安局副局長，熟稔檢察機關與國安單位協同運作，擁有偵查犯罪、國家安全、查賄、廉政多方面視野及豐富行政經驗。

