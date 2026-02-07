檢察長遴選 法部：用人唯才不受政治因素影響

表格

中國針對我偵辦共諜案優秀者 法界肯定專業升遷

中國國台辦上月間將我國高檢署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫凶」，恫嚇「嚴懲、終身追責」，以此威脅、施壓我國第一線偵辦共諜案的優秀辦案人員；法務部長鄭銘謙第一時間譴責中共恫嚇我國司法官。本次陳舒怡從廿六名報名角逐檢察長名單中脫穎而出，獲檢察官人事審議委員會推薦為候選人後，鄭銘謙再力挺、勾選她出任檢察長，並讓她留在台灣本島，接掌花蓮地檢署；外界認為這是法務部用人唯才的具體展現。

法務部昨天表示，個別檢察官的升遷，皆是基於其歷年實務表現、領導能力及整體適任性，所做的綜合判斷。檢察長的遴選與派任一貫秉持公平、公正、公開、透明原則，依法定程序及既定制度進行，以專業表現與整體評核結果為依歸，不受任何外部政治因素或非制度性因素影響；這一次的人事調整，也是依事前公告的檢察長遴選期程，經檢察官人審會提出建議人選，再由部長遴選適任者。

法務部指出，本次檢察長人事調整基於整體檢察體系發展與實務需要，從多面向審慎評估，包括品德操守、學識能力、統御領導、行政協調、敬業態度及業務績效等，經多層次、整體審查與討論，以確保檢察體系能持續穩健運作，並有效回應社會對司法公正與效率的期待。

民間司改會指出，檢察官的人事任命與升遷，應以專業表現、資歷與制度評鑑為依據，此為檢察體系獨立運作的基本前提，陳舒怡獲升任為檢察長，是既有人事制度下的正常結果。

依資歷、經歷、管考擢升

知名律師薛欽峰認為，法務部將陳舒怡升任檢察長是件好事，司法案件與人事調動不受政治、境外勢力干預，台北律師公會也曾聲明抨擊中國國台辦無權干預我國的司法主權與運作。

法務部按照票選、推薦、圈定法定程序，根據資歷、經歷、管考擢升人才，本就應以專業取向，用人以才，不受外在政治力的影響。

